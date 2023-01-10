【生活開支壓力】財長承諾推出更多紓困措施

財長查默斯 (Jim Chalmers) 將於 5 月 9 日公布任內第二份聯邦財政預算案，他稱全球經濟放緩和加息會對澳洲的增長前景構成壓力。





儘管預計澳洲不會出現經濟衰退，但預料全球三份之一的經濟體會經歷長時間的緊縮。





查默斯博士說：「即使在經濟高峰期，通脹仍然是我們的主要隱憂，因為全球的價格壓力繼續從世界各地向我們來襲。」





「我們比大多數國家處於更有利的位置，但仍然比我們所想的更容易受到國際衝擊。」





查默斯博士又稱：「如果我們有能力推出更多紓困措施，我們一定會考慮。」





然而，隨著人們對政府服務的需求增加以及政府債務的息率不斷上漲，恢復財政盈餘仍然是艾巴尼斯政府面對的一大挑戰。





人口老化將為政府財政帶來壓力，因為對醫療保健和其他政府服務的需求會增加，但供養長者的工作適齡人口卻減少。





澳洲商會呼籲提 高永久移民數目 以紓緩人口老化的壓力。



在去年底公布的一份提交給內政部長歐妮爾 (Clare O’Neil) 的移民制度檢討報告指出，澳洲商會建議將永久移民的數量提高至佔人口增長的固定百份比。





報告表示：「年輕的技術工人移民到澳洲，有助填補我們經濟的技能缺口，抵消人口老齡化，並且帶來支持未來行業發展所需的知識和經驗。」





政府早前已經將永久移民的上限由 16 萬提高到 19.5 萬，以紓緩困擾澳洲的嚴重勞動力短缺問題。





澳洲商會亦希望簡化用於擔保短缺職業工人的職業技能清單系統，包括廢除人工逾 92,000 澳元的技術清單。





這個商界最高層機構還呼籲將確保企業不會忽視本地申請人的勞工測試盡量簡化，以及基礎設施規劃和移民數量有更好的協調，並且加強人道主義簽證計劃。



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