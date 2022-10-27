兩黨聯盟今晚回應財案 料轟未應對能源價格飆升

在野兩黨聯盟今晚（10月27日）會就工黨前晚發布，上任後的第一份財政預算案，作出回應。昨日在國會辯論新財案時，兩黨聯盟已經批評，財案對紓解澳洲普通家庭財務壓力方面，是倒退，領袖達頓（Peter Dutton）指斥總理艾巴尼斯（Anthony Albanese），違反大選時，表示會削減能源開支275元，減輕澳洲家庭財務負擔的承諾。





達頓說，預算案確認，普通家庭在到聖誕節前，開支會增加 2,000元，因為預計通脹、稅收負擔、電價和失業率都上升。他要求艾巴尼斯解釋一下，家庭預算開支增加 2,000元，如何可以令澳洲人過得更好呢？





而艾巴尼斯當時在國會回應說，達頓提出的數字並不全面。





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艾巴尼斯說，工黨政府不感到有問題，因為他們採取負責任的措施，包括減輕生活開支的壓力，託兒服務更平，藥物費用更平，擴大育兒假期（parental leave）到6個月，與私營公司、以及州與領地政府合作，興建更多可負擔的房屋。





在前晚公布的財案，預計未來18個月，電力價格會上升56%，而天然氣也會上升44%。財長查默斯昨日在記者會上被問及，澳洲國民是否可以預期，工黨政府兌現大選承諾，能源費用可以削減275元，當時查默斯回應說， 是的，是包括在財案裡面。」





後來他在國會被在野兩黨聯盟財務發言人泰勒質詢，究竟在財案那一頁說明削減能源費用275元，查默斯就表示當時聽錯問題。





而查默斯在記者會也解釋，目前由於烏克蘭戰爭，對全球能源市場造成破壞，推高澳洲國內電價。





能源費用大幅增加，也令全澳通脹率飆升，統計局公布新數據顯示，到上個月9月份第三季度，通脹率上升1.8%，將年通脹率，從6月份第二季度的6.1%，推高到到上個月第三季度的7.3%，是超過30年以來最高。





除了能源價格高企外，供應鏈出現樽頸問題，運費昂貴，建築費用上升，工人短缺，都推高9月份的消費者物價指數。財政部並預計，在塔州、新州及維州的水災，在未來兩個季度，蔬果價格會上升8%。





財經分析指出，由於通脹大幅上升，儲備銀行在下個月11月第一個星期二，墨爾本盃賽馬日的議息例會，可能會有更大幅度的加息。儲銀在今個月將加息幅度放緩，加4份1 厘，如果下個月繼續加4份1厘，官息就會提高到2厘85。全澳家庭的財政壓力會進一步增加。 對於在今晚回應新財案，兩黨聯盟未有透露是否會宣布新的兩黨聯盟政策，而之前兩黨聯盟的議員已經表示，會支持降低藥物價格、延長有薪育兒假至 26 週，以及增加撥款支援託兒費用。





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