財案預測：家庭能源費兩年加五成

昨晚（10月25日）星期二晚公布的聯邦財政預算案，在解釋澳洲經濟前景時估計，隨著批發合同續約，預計批發電力和天然氣價格上升，將導致消費者在零售電費及天然氣費用方面，價格上漲。





財案預計， 到 2022 年底，全國零售電價將平均增加 20%，這將導致 2022-23 年度的消費者物價指數CPI的預測上升。」





「由於電力的遠期批發合約，價格仍然較高，預計零售電價將在 2023年至24 年度，會再上升 30%。」





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烏克蘭戰爭仍然是澳洲天然氣加價的主要原因，預計到2024年底，天然氣價格會加40%。





財案預計，到時澳洲本地天然氣批發價，仍然會是俄羅斯入侵烏克蘭前，平均價格的兩倍幾。





零售天然氣價格的加幅，雖然預計將低於批發價格，在 2022至23 年度和 2023至24 年度，加幅將達到 20%，因為主要天然氣零售商，通過長期合同或天然氣投資，在一定程度上不受現貨價格的影響。





財案警告， 「儘管如此，即期和遠期價格飆升，顯示批發成本大幅增加。」





統計局剛剛發表到9月份第3季度，通脹上升1.8%，年通脹率達到7.3%。





財案指出，全球通脹上升以及經濟增長放緩下，預計到今年 2022 年底，全澳通脹率將上升至 7.75%的頂峰。





「由於供應受阻，房屋建築、燃料和能源價格大幅上升。食品價格仍然居高不下，最近的水災令食品價格進一步增加。」





財案預計，百物騰貴的情況會持續到明年2023年，尤其電費和天然氣，今年與明年，費用會大幅上升。





