【財案2022】移民澳洲：政府宣布增加多類簽證配額

財長查默斯（Jim Chalmers）星期二（10 月 25 日）晚上公布自工黨上任後的首份聯邦財政預算案，將父母移民類別的配額數量增加接近一倍，同時亦大幅增加技術移民類別的配額。
同時，政府亦重新恢復了前莫理遜政府針對部份移民計劃所削減的資金。
政府將在四年內向內政部提供額外 5.76 億澳元用作簽證審批，以及彌補維持離岸羈留中心運作的資金短缺，並為難民群體提供更好的支援。
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但相較於政府在 3 月份削減的 8.75 億元，重新發放的額外資金依然少了約 3 億元。
有難民權益倡導者則表示，政府公布的財政預算案未能達到他們所預期的標準。
A breakdown of the skilled visas available in the 2022/23 budget.
各類簽證計劃有何改變？
艾巴尼斯政府早前已宣布，將額外投入 3,610 萬元，聘請更多職員審批簽證，以縮短簽證審批的等候時間。
同時，政府亦表示，會將技術移民及家庭團聚類別簽證的年度永久移民配額，由 16 萬增加至 19.5 萬個。
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工黨首份財案普遍獲讚
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25/10/202205:16
政府在財案中宣布，將為太平洋島國及東帝汶的公民推出一個全新的「太平洋參與簽證」（Pacific Engagement Visa），由明年開始每年提供高達 3,000 個簽證名額，而這亦不會計算在年度配額 19.5 萬之內。
技術移民計劃的簽證數量將由 79,600 個大幅增加至 142,400 個，這包括僱主擔保、獨立技術以免、偏遠地區，以及州及領地政府擔保等類別。
提供更多父母移民簽證
家庭團聚簽證方面，聯邦政府將大幅增加父母簽證的配額，由 2021/22 年度的 4,500 個增加接近一倍至今年的 8,500 個。
而伴侶及子女簽證將繼續由需求帶動，不設配額限制。另外，將設約 500 個其他類別的家庭團聚簽證及 100 個特別資格類別簽證。
人道主義簽證計劃的名額將維持在 13,750 個不變，另外在未來四年為阿富汗難民提供額外 16,500 個簽證名額。
海外申請人及在澳洲居住多年的新西蘭公民，在申請技術移民類別簽證時將可獲優先審批。
擴大移民計劃將為庫房帶來數百萬元額外稅收
移民計劃的改變將在未來四年為澳洲庫房帶來 9.35 億澳元的額外稅收，並估計將花費額外約 4.87 億元用於提供更多的服務，包括入學名額或語言課程。
雖然有部份澳洲國民認為增收移民將奪走本地人的工作，獨立經濟學家理查森（Chris Richardson）則表示，1970 年代末期已婚婦女進入勞動力市場時亦有人作出相同論點。
他向 SBS 新聞說：「移民基本上令澳洲變得更大，不一定是變得更好，這包括經濟上或財政預算方面。」
他指，預測將會出現的失業率上升，是由利率上漲及環球經濟放緩所致。
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