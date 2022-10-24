【有無諗過】你所納稅款究竟去咗邊？

澳洲每年花費在醫療、教育和國防等方面達數十億元，但當數字如此巨大之時，大家很容易便忘記納稅人的金錢是如何花費的。





澳洲政府在 2021/22 年度徵收了約 5500 億元稅款，佔政府總收入的百分之 92，其他收入則來自消費稅（GST）。





同年，政府花費了 6230 億元，包括政府的運營成本，以及在社會保障和福利，以及自然災害應對等方面的開支。





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但讓我們將這些數字分解成為大家更易明白的東西。假設聯邦政府的財政預算不是超過 6000 億元，而只是$50。





其中，政府將花費 $17.77 用於社會保障和福利，其中包括國家殘障保險計劃 (NDIS)、失業救濟金和養老金的支出。





另外在這$50有約$8.52 是用於衛生服務、$3.47 用於教育，$3.07 用於國防。



Some of the Budget's $623 billion worth of expenses converted to equivalent amounts if total expenses were $50. Source: SBS 被洪水摧毀了的Lismore 社區和新州的其他地區以及昆州地區、西澳道路和高速公路也被「十年一遇」的洪水淹沒後，政府在自然災害救援上一年亦花費了$0.47。





其他支出包括對採礦、製造和建築行業的補貼，相當於$0.31，以及用於管理移民系統的費用約為$0.27 。





在今天（25／10）當工黨政府公布其首份財政預算案之前，財長查默斯（Jim Chalmers）經已指出，自然災害的開支可能會對今次財案造成影響，以及會在生活開支上帶來壓力。





查默斯早前對記者表示：『現時對在澳洲各地區出現的洪水所造成的影響進行評估仍然為時尚早，但我們確知這將對經濟和預算產生影響。』





查默斯亦曾表示，他將提供一個照顧生活所需的預算案。





他說：『預算將在托兒、藥物、教育開支、帶薪育兒產假及其他方面提供負責任的生活費用減免。』





但查默斯亦表示，由於政府面對大量債務，削減開支也是必要的。



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