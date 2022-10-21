洪災最新：新州州長指部份地區災情「百年一遇」（10 月 24 日）

要點： 新州及維州民眾過去周末再經歷惡劣天氣。

維州緊急服務部（SES）表示，Murray River 周邊將在 11 月繼續水浸。

氣象網站 Weatherzone 表示，雪梨錄得 165 年以來最多雨的十月份。

新州州長佩洛德向一名 28 歲女死者的家人表示深切慰問。





她的遺體在星期一（10 月 24 日）早上於新州中西部地區的洪水中被尋回。此前，她所乘坐的車輛在星期日（23 日）於 Mudgee 以北 30 公里的 Gulgong 被洪水沖走。





佩洛德敦促民眾，千萬不要駕車進入洪水。他在記者會上說：「有人選擇不聽從警告，因而喪失性命。」





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佩洛德又指，新州緊急服務部（SES）過去一晚接獲 482 宗求助個案，其中包括 37 宗洪水救援請求。



新州在剛過去的周末再次受到強降雨侵襲，導致全州多個地區出現突發水浸。





當中，Dubbo、Lismore、Gunnedah 及 Moree 的情況最為嚴重。





州長佩洛德說：「Moree 等新州城鎮，過去 100 年都未曾出現如此嚴重的洪災，這是一個艱難的時期。洪水減退及災後清理善後亦將需要一段很長時間。」





當局已基於安全顧慮關閉 Griffith 機場。當地市政府表示，在星期一早上 9 時前的 24 小時內，錄得接近 66 毫米的雨量紀錄。



澳洲氣象局表示，一度新形成的低壓槽在周末期間影響新州。不過，當局預料，天氣狀況將在本周中期有所好轉。





維州的水浸狀況亦稍為有所緩和，但維州緊急服務部行動總監維布施（Tim Wiebusch）表示，當地目前仍然處於洪災緊急的狀態。





氣象局高級氣象學家帕金（Kevin Parkyn）表示，Echuca 及 Kerang 有約 30 毫米的雨量，令當地本已屬於嚴重水浸的情況更為惡劣。



帕金表示，氣象局預料全州各地將有更多降雨及雷暴天氣。





他說：「慶幸地，強降雨的惡劣天氣警告已經取消。」





「但我們擔心，今天可能形成的雷暴天氣，將令局部地區出現約 30 至 60 毫米的雨量。若然屬實，這些地區性強降雨將造成突發水浸。」





Murray River 的嚴重水浸監察警示目前仍然生效。





帕金表示，預測星期二將出現另一場惡劣天氣，很可能會對 Gippsland 地區帶來暴雨。





他表示，最近的惡劣天氣很可能會令維州錄得有紀錄以來最多雨的十月，以及維州北部最多雨的月份。



維州緊急服務部行動總監維布施表示，Murray River 附近的社區，即由 Swan Hill 伸延至 Robinvale 並一直延至 Mildura 的地區，應該為洪水氾濫作好準備，並密切留意洪水警告。





他表示，預料 Swan Hill 將在 11 月初出現嚴重水浸。





維布施又表示，Kerang 及 Echuca 的水位可能已經到頂。





他指，Murray River 在 Kerang 的水位為 77.88 米，預料將在未來四至五天一直維持在這個水平，其後將陸續減退。





而 Echuca Weir 的水位則達到 94.9 米，相信已達到頂峰。





維布施說：「水位可能會非常輕微地上升。但預測這個水平將維持數天，其後 Echuca 及周邊地區的水位將陸續減退。」





收聽更多 洪災最新：Echuca 及 Moama 將經歷與 1993 年洪災相似的水位（10 月 21 日） SBS Chinese 21/10/2022 04:39 Play



