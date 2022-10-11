【連續三年拉尼娜】專家：破壞力仍在政府不應漠視專家建議

Highlights 專家：未能100%確定第三年拉尼娜現象會轉弱

洪災區未完全恢復居民仍身處風險

目前科學界對第三年拉尼娜的認知仍然不足

「氣候改善建議」一直都在但改革工作「未如理想」

未能100%確定第三年拉尼娜現象會轉弱

昆士蘭大學水源及環境研究中心的副教授胡氏虎博士向SBS中文廣東話節目表示，即使目前的數據反映澳洲面對的第三年拉尼娜會較弱，但無論如何，拉尼娜重現代表澳洲東岸今年仍無可避免地出現過多的雨水，對過去兩年已面對洪災區域仍會構成危機。





「科學家都要上個月（9月)才正式確認我們出現第三年的拉尼娜，雖然目前的數據來看，（科學界預期）今年的情況沒有前兩年般嚴重，但天氣的問題，一向中至長期的預測的難度會較高。」





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「我們已確知會有更多雨水，但是否會再次導致洪災，這點仍然有待確認，但這種可能性一定會提高不少。」





「因此，可能仍然觀察多一至二個月—即可能要到11月我們才能有更明確的數據更有把握。」 胡氏虎博士

洪災區未完全恢復居民仍身處風險

胡博士又指，即使第三年的拉尼娜一如預期般轉弱，亦不等於澳洲東岸洪災區的風險已除。





「我亦聽過其他同事，表示擔心由於過去兩年的雨量已令集水區的水量一直持續很高的水平，而不少土壤及河流亦經已飽和，而第三年再有大量雨水，的確會增加河道及防洪的壓力，所以，目前科學界的確亦正有此擔心。」



「尤其在鄉村社區未從過去洪災的衝擊中恢復，而家又要面對新的問題，這的確亦比較令人擔心。」 胡氏虎博士





目前科學界對第三年拉尼娜的認知仍然不足

胡博士又解釋，拉尼娜屬於正常的氣候周期，但若加上氣候變暖等因素，專家仍未排除，單一的極端氣候現象，仍然有機會造成極大破壞。





「所謂的拉尼娜、及與之相反現象厄爾妮諾，拉尼娜在西班牙語就是男童的意思、厄爾妮諾則是女童的意思，所以你可以稱之為『男仔天』及『女仔天』。（編按：亦有部份人譯作聖嬰及聖女現象。）」





［它們本來就是受到太平洋的洋流及氣流所控制，並是一種循環的現象，通常在四至八年間就會循環一次、這種循環亦一直存在，因此，拉尼娜及厄爾妮諾並非罕有，但連續出現三年就比較罕見。」





「連續三年拉尼娜是比較少見，通常三十年到五十年才出現一次，澳洲過去一次出現（第三年拉尼娜）是2000年，1970年代亦出現過。」 胡氏虎博士





「科學界都希望能用目前的有關數據作出推論，但由於此現象實在太罕見，歷史上可能比較準確記錄的氣象數據、總共才橫跨一百五十年多年，期間第三年出現拉尼娜可能亦才經歷三數次。所以，目前仍未有足夠數據，去確認三年拉尼娜出現的頻率是否已有所增多。」





「而有一點可以肯定的是，因為全球氣候變暖的問題，必定會令在拉尼娜時期、對帶來更嚴重性氣候現象，但實際是否代表拉尼娜出現的頻率會增多，仍未能下結論。」





上周雪梨再出現大雨天氣 (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE



「例如，若一、兩個星期連續落雨會是一個問題，但若同樣雨量在24或72小時內發生，將會帶來更嚴重的後果」





「因此，科學界比較擔心的，是出現極端天氣時的嚴重程度，是否會受全球氣候變暖的問題影響。」



「氣候改善建議」一直都在但改革工作「未如理想」

胡博士又指，從各界在過去兩年對政府的反饋、似乎反映政府在過去兩年對氣候問題的處理仍未如理想，他亦再次促請更層政府應採納專家及皇家委員會的建議去處理問題。





「自從幾年前的澳洲經歷嚴重山火後，皇家委員會亦在調查一年後出過一份報告，其中包括八十個（對氣候問題）的建議，向聯邦及每個州政府提議他們該作甚麼準備。該份報告非常詳細，只是需要每一層級的政府認真研究報告，接納及執行當中的建議。」





「有時聯邦及州政府執行這些政策時未必一定會公開很多細節，我亦不清楚他們實際己執行了多少。」



「但由其他科學家及緊急服務的負責人的反饋得知，他們仍然要求政府要執行之前報告內的建議，這給人的感覺就是，政府似乎尚未完全認真執行這八十項改善措施。」 胡氏虎博士

「而家第三年拉尼娜而確認會出現，而所有政府亦已收到有關科學界及皇家委員會提出的建議，但政府會如何準備呢？這就有待大家在未來幾個月的觀察。」





針對澳洲經歷的嚴重山火，皇家委員會在三年多前調查後曾發表一份報告，列出80多個針對氣候問題的建議。(AP Photo/Noah Berger, File) Credit: Noah Berger/AP

災區居民如何自救？

胡博士亦建議，在災洪前，大眾亦應該做好以下準備：



到每個州及領地政府緊急服務（SES)的網頁，檢查所住地區是否已受「洪災影響」；

準備好求生包—包括準備好電筒及飲用水等；

留意SBS等新聞機構發出的緊急訊息通知;

事先留意社區內的急緊疏散中心的位置；

了解若有需要可以致電或聯絡哪個部門。



胡博士亦指，長期而言，大眾亦應提高用水及用電的效率，以減低對水及電資源的損耗。





另外他亦建議大眾應安裝家用雨水收集裝置，因為這樣在乾罕，家庭仍可以減少對公共供水的依賴，亦會為供水系統及處理及營運水源的安排，帶來莫大的禆益。



