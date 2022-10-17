【洪災威脅未除】水果蔬菜價格又將再次飆升

新州目前已有 31 個地方政府管轄區（LGA）被宣布進入災難狀態，其中包括自 2010 年以來已經經歷五次洪災的 Forbes 城鎮。當地 Lachlan River 的洪水水位已在星期五（10 月 14 日）達到頂峰。





艾巴尼斯（Anthony Albanese）及佩洛德（Dominic Perrottet）星期一（17 日）視察當地災情時，感謝緊急服務人員的協助。





艾巴尼斯說：「大家都表現出色，（協助堆砌）沙包...... Forbes 這裡的民眾所作的努力，帶來了巨大的變化。」



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然而，預料今個星期仍然會有更多降雨，情況依然非常嚴峻。 澳洲總理艾巴尼斯

佩洛德亦表示，預料將繼續由惡劣天氣。





他說：「我們一直在艱難的時刻與全州的不同社區站在一起，並將繼續這樣做。」



我們確實預計未來將有更具挑戰性的天氣狀況、更艱難的天氣預報。 新州州長佩洛德

澳洲總理艾巴尼斯於星期一（10 月 17 日）聯同新州州長佩洛德視察 12 年來第五次受洪水蹂躪的新州中西部 Forbes 城鎮。 Source: AAP / Murray McCloskey 聯邦農業部長懷特（Murray Watt）警告消費者，鑑於澳洲東南部多處再次受到洪災影響，對重要的耕作及園藝土地造成廣泛破壞，水果及蔬菜的價格將又再飆升。





懷特說：「我們可以預料，將會有非常大的價格影響。」



今次洪災很大可能會影響水果及蔬菜的價格，對民眾造成生活開支影響。 澳洲農業部長懷特

聯邦財長查默斯（Jim Chalmers）星期一早上向傳媒發言時，亦感謝所有協助保障澳洲民眾安全及清理災場的人士。





他說：「非常感謝各有了不起的澳洲人，在我們面對另一場影響全國很多國民的自然災害時，互相照顧並守望相助。這是澳洲經歷最惡劣情況時展現出最好的一面。」





「這是一場人間悲劇，對經濟及（政府）財政預算亦有著明顯的影響。我認為，我們要為這場自然災害對生活開支構成影響作好準備。」



我們現在談論的是澳洲一些出產和農作物產量最好的地區。這些都受到嚴重影響，不論是農作物被毀、進入農田的道路被封閉，抑或是牲畜受影響或其他的後果。我認為澳洲人確實要為洪災帶來生活開支影響而作好準備。 澳洲財長查默斯

他說：「當澳洲人目前已飽受壓力時，今次洪災可能會進一步推高生活開支。」





查默斯將在下星期二（25 日）公布聯邦財政預算案。他表示，不應忘記財案亦要考慮到今次的洪災。





他說：「通脹高企且繼續上漲、如今（出現）的自然災害、烏克蘭戰爭等環球因素，以及我們這裡的供應鏈問題。其次，亦有持續的結構性開支壓力，包括我們在預算中繼承的債務成本飆升。第三，當然亦有全球不斷惡化的經濟環境。」





