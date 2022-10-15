洪水衝擊後 維州71歲男被發現在家中後院死亡

維州多區出現洪水，一名男子被發現死在維州北部Rochester的家中。





他是在周六早上約9 點30分被發展，發現位置是他位於High St的家的後院。





維州警方和州緊急救援服務隊（SES）的人員在現場附近，但因洪水關係，而無法靠近該房屋。



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墨爾本 Maribyrnong街道被淹沒。 Source: AAP / NATHAN COOTE/PR IMAGE 在維州中部有數千名居民被通知要撤離或準備離開家園，而他們不知道何時能夠回家。





在週六早上，當局向位於Great Dividing Range山腳的Charlton鎮、Shepparton 附近的 Orrvale 和在東北部城Wangaratta 的 Parfitt 道路堤防系統內的房屋發出緊急撤離指令。



截至周六上午11點，已有460多所房屋被漲至路面的洪水破壞，約 500處房屋仍處於被洪水隔離的狀態。





SES 在洪水緊急情況下已進行大約350次救援行動。





在這些救援行動中，有160宗是發生在Rochester的房屋中，這些人選擇留在家中，需要救援，而有150 宗救援是從被洪水滯留的車輛中救人。





從周日開始，維州中部的Shepparton預計將出現近 30 年來最嚴重的洪水，居民已被告知準備撤離。





現在位於 Shepparton下方，沿著Goulburn河的 Murchison鎮，及Murchison鎮東面的人，如要離開已經太遲。



截至周六上午10點，在Avoca 河、Goulburn River河、King 河、 Emu Creek山、Loddon Weir、Ovens 河、Broken河和 Seven Creeks 的部份地區發出洪水警告。





全州共設立14個救援中心和55個沙包收集點。





周五，Maribyrnong河衝破河岸後，墨爾本內城區Maribyrnong數百所房屋出現破壞。





工黨Maribyrnong 議員索頓（Bill Shorten）表示，許多房屋和許多社區基礎設施遭到破壞。





他向澳洲廣播公司表示「我認為這裡的人們都了解洪水的破壞，但因為在幾代人中都沒有發生過如此重大的事件，我認為這令人震驚。」



Maribyrnong 有房屋被水淹。 Source: AAP / NATHAN COOTE 因洪水而無家可歸的人，有資格獲得一次性付款，每位成人560元，每位兒童280元。





在周六上午11點前，約有3,000名維州人已申請。





聯邦和州政府已同意，將最近停止使用的價值 5.8億元的 Mickleham 新冠隔離設施用作緊急住所。





該設施將於下周初重新開放，可容納250人，可提供6至8星期的緊急住宿，但實際使用情況將視乎需求。





維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，國防人員正在協助維州地區的緊急情況，未來幾天將有額外有多達 60名澳洲國防軍專家協助清理工作。





維州大部分地區預計在周一和周二會出現乾旱，但洪水預計將在本周晚些時候再次出現。



塔州

塔州在受洪水影響地區的居民，在開始評估損失前，需先急切地等待河水退去。





緊急救援當局正在密切監察，被洪水淹沒的河流和支流，警告河流可能會隨著水流入大海而有漲退。





州緊急服務署代理主任Leon Smith表示，雖然雨勢已經減弱，但這是一個「危險時期」。





西北部的Deloraine鎮是受影響最嚴重的城鎮之一，航拍畫面顯示房屋和商戶被洪水淹沒。





Leon Smith表示，在開始評估損害之前還有很多工作要做，但他知道橋樑正在被破壞。



塔州亦有城鎮被水淹。 Credit: TASMANIA POLICE 一些地區的河流高峰預計將超過2016年年中的紀錄，當時該些地區的洪水導致3人死亡。





Devonport的港口在周四中午因Mersey河河水氾濫而關閉，仍不知何時重新開放。





港口的關閉令塔州的Spirit of Tasmania渡輪的運營商取消4次巴斯海峽航行。





TasPorts 首席運營官 Stephen Casey 表示「了解水下存在潛在危險是非常重要，即使在水面上看不到。」





「洪水氾濫的河流在港口區域產生危險的水流，對船的操作安全構成威脅，特別是對大型商務船隻。」



新州

雖然新州大部分地區已暫停降雨，但新州Forbes鎮的數千名居民仍受到洪水影響。





Lachlan河周五在中西部城鎮達到了洪水水位，通往商業中心的通道被切斷。





根據國家緊急服務中心的數據，大約2,200 名Forbes居民和250所房屋在洪水中受到影響。



大約2,200 名Forbes居民和250所房屋在洪水中受到影響。 Source: AAP / STUART WALMSLEY/AAPIMAGE 新州 SES 南部地區指揮官Benjamin Pickup 表示，洪水集中在 Lachlan 河和 Wagga Wagga 附近的 Murrumbidgee 河，在Narrandera附近和其他低窪地區的居民被通知準備撤離。





他向澳洲廣播公司電視表示「我們將繼續看到Murray 河有主要洪水警報，以及昨天和前一天在維州發生的豪雨，這將是下周的重點。」





在過去24小時內，SES 在新州進行7次洪水救援行動，並收到213個求救電話。





雖然氣象局表示，中西部和西南部的部分地區可能會再次出現洪水，但預計未來幾天新州大部分地區的降雨量將有所減少。



新州Forbes鎮的數千名居民仍受到洪水影響。 Source: AAP / STUART WALMSLEY/AAPIMAGE 從下周中旬開始，預計更多的降雨將出現在Wagga Wagga 以東、Gundagai 等城鎮。





維州北部的大雨將持續影響Murray河，導致Albury和南部邊境附近的其他新州城鎮可能發生輕微洪水。





Benjamin Pickup表示，由於過去幾周新州西部的大量降雨，即使天氣好，河流水位也有可能迅速升高。





「（洪水）將繼續向下游移動，因此我們鼓勵居民了解情況並看他們是否住在水道附近。」



