洪水衝擊後 維州71歲男被發現在家中後院死亡

維州多區出現洪水，一名男子被發現死在維州北部Rochester的家中。
他是在周六早上約9 點30分被發展，發現位置是他位於High St的家的後院。
維州警方和州緊急救援服務隊（SES）的人員在現場附近，但因洪水關係，而無法靠近該房屋。
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在維州中部有數千名居民被通知要撤離或準備離開家園，而他們不知道何時能夠回家。
墨爾本 Maribyrnong街道被淹沒。 Source: AAP / NATHAN COOTE/PR IMAGE
在週六早上，當局向位於Great Dividing Range山腳的Charlton鎮、Shepparton 附近的 Orrvale 和在東北部城Wangaratta 的 Parfitt 道路堤防系統內的房屋發出緊急撤離指令。
截至周六上午11點，已有460多所房屋被漲至路面的洪水破壞，約 500處房屋仍處於被洪水隔離的狀態。
SES 在洪水緊急情況下已進行大約350次救援行動。
在這些救援行動中，有160宗是發生在Rochester的房屋中，這些人選擇留在家中，需要救援，而有150 宗救援是從被洪水滯留的車輛中救人。
從周日開始，維州中部的Shepparton預計將出現近 30 年來最嚴重的洪水，居民已被告知準備撤離。
現在位於 Shepparton下方，沿著Goulburn河的 Murchison鎮，及Murchison鎮東面的人，如要離開已經太遲。
截至周六上午10點，在Avoca 河、Goulburn River河、King 河、 Emu Creek山、Loddon Weir、Ovens 河、Broken河和 Seven Creeks 的部份地區發出洪水警告。
全州共設立14個救援中心和55個沙包收集點。
周五，Maribyrnong河衝破河岸後，墨爾本內城區Maribyrnong數百所房屋出現破壞。
工黨Maribyrnong 議員索頓（Bill Shorten）表示，許多房屋和許多社區基礎設施遭到破壞。
他向澳洲廣播公司表示「我認為這裡的人們都了解洪水的破壞，但因為在幾代人中都沒有發生過如此重大的事件，我認為這令人震驚。」
因洪水而無家可歸的人，有資格獲得一次性付款，每位成人560元，每位兒童280元。
Maribyrnong 有房屋被水淹。 Source: AAP / NATHAN COOTE
在周六上午11點前，約有3,000名維州人已申請。
聯邦和州政府已同意，將最近停止使用的價值 5.8億元的 Mickleham 新冠隔離設施用作緊急住所。
該設施將於下周初重新開放，可容納250人，可提供6至8星期的緊急住宿，但實際使用情況將視乎需求。
維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，國防人員正在協助維州地區的緊急情況，未來幾天將有額外有多達 60名澳洲國防軍專家協助清理工作。
維州大部分地區預計在周一和周二會出現乾旱，但洪水預計將在本周晚些時候再次出現。
塔州
塔州在受洪水影響地區的居民，在開始評估損失前，需先急切地等待河水退去。
緊急救援當局正在密切監察，被洪水淹沒的河流和支流，警告河流可能會隨著水流入大海而有漲退。
州緊急服務署代理主任Leon Smith表示，雖然雨勢已經減弱，但這是一個「危險時期」。
西北部的Deloraine鎮是受影響最嚴重的城鎮之一，航拍畫面顯示房屋和商戶被洪水淹沒。
Leon Smith表示，在開始評估損害之前還有很多工作要做，但他知道橋樑正在被破壞。
一些地區的河流高峰預計將超過2016年年中的紀錄，當時該些地區的洪水導致3人死亡。
塔州亦有城鎮被水淹。 Credit: TASMANIA POLICE
Devonport的港口在周四中午因Mersey河河水氾濫而關閉，仍不知何時重新開放。
港口的關閉令塔州的Spirit of Tasmania渡輪的運營商取消4次巴斯海峽航行。
TasPorts 首席運營官 Stephen Casey 表示「了解水下存在潛在危險是非常重要，即使在水面上看不到。」
「洪水氾濫的河流在港口區域產生危險的水流，對船的操作安全構成威脅，特別是對大型商務船隻。」
新州
雖然新州大部分地區已暫停降雨，但新州Forbes鎮的數千名居民仍受到洪水影響。
Lachlan河周五在中西部城鎮達到了洪水水位，通往商業中心的通道被切斷。
根據國家緊急服務中心的數據，大約2,200 名Forbes居民和250所房屋在洪水中受到影響。
新州 SES 南部地區指揮官Benjamin Pickup 表示，洪水集中在 Lachlan 河和 Wagga Wagga 附近的 Murrumbidgee 河，在Narrandera附近和其他低窪地區的居民被通知準備撤離。
大約2,200 名Forbes居民和250所房屋在洪水中受到影響。 Source: AAP / STUART WALMSLEY/AAPIMAGE
他向澳洲廣播公司電視表示「我們將繼續看到Murray 河有主要洪水警報，以及昨天和前一天在維州發生的豪雨，這將是下周的重點。」
在過去24小時內，SES 在新州進行7次洪水救援行動，並收到213個求救電話。
雖然氣象局表示，中西部和西南部的部分地區可能會再次出現洪水，但預計未來幾天新州大部分地區的降雨量將有所減少。
從下周中旬開始，預計更多的降雨將出現在Wagga Wagga 以東、Gundagai 等城鎮。
新州Forbes鎮的數千名居民仍受到洪水影響。 Source: AAP / STUART WALMSLEY/AAPIMAGE
維州北部的大雨將持續影響Murray河，導致Albury和南部邊境附近的其他新州城鎮可能發生輕微洪水。
Benjamin Pickup表示，由於過去幾周新州西部的大量降雨，即使天氣好，河流水位也有可能迅速升高。
「（洪水）將繼續向下游移動，因此我們鼓勵居民了解情況並看他們是否住在水道附近。」
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