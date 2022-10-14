【危險時刻】澳洲東岸三州多區洪災警報生效

要點 維州多個鄉鎮社區居民需要撤離，其他居民則正處於高度戒備的狀態。

新州中西部 Forbes 部份地區的數百名居民亦要撤離，預料當地將出現嚴重洪災。

維州多個社區正就一場潛在危險洪災作高度戒備，鄉鎮地區有六個城鎮的居民已被要求撤離家園並前往高處暫避。





當局向 Rochester 沿 Campaspe River 一帶地區、Carisbrook 近 Maryborough 及 Seymour 近 Goulburn River 發出撤離指令。





Skinners Flat Reservor 洪水滿溢，當局同時向墨爾本內西區 Maribyrnong 及 Benalla 近 Broken River 發出撤離指令。



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當局星期五（10 月 14 日）早上公布，大壩溢出的雨水水流急速，預料將沿 Calder Highway 流向 Wedderburn 城鎮。





與此同時，新州當局亦向 Forbes 及 Wagga Wagga 的居民發出撤離指令，而全州多個地區亦有警報生效。





而塔州北部及西北部的居民亦被促請保持警惕，當地部份地區出現的洪災亦已觸發撤離指令及救援工作。



維州緊急服務部已處理過百洪水救援工作

過去 48 小時，維州緊急服務部已出動進行 108 次洪水救援。指揮官甘布爾（Josh Gamble）表示，民眾輕視洪水的嚴重性是當局需要出動救援的主要原因。





他星期五向澳洲廣播公司（ABC）電台說：「這（數字）相當高，我們在過去一段長時間都未曾作出如此多洪水救援，甚至是過去很多年（都未曾試過）。」



在某些情況下，這些人將自己的生命及自己的孩子置於險境之中，但更重要的是，（亦包括）全州所有地區的社區成員及應急救援人員。 維州緊急服務部指揮官甘布爾

目前當局未接獲任何與洪水有關的傷亡報告。



A flood level is seen near Strathfieldsaye, Bendigo in Victoria, as a severe weather warning issued for heavy rains and flooding. Source: AAP / James Ross 甘布爾表示，星期五早上最受威脅的地區包括 Maribyrnong、Carisbrook、Seymour 及 Rochester。





當局在 Rochester、Carisbrook 及 Seymour 附近地區設立疏散中心。





由 Lake Eppalock 至 Barnadown 位於 Campaspe 一帶地區的居民被促請前往高處暫避，同時當局亦向由 Seven Creeks 至 Euroa 一帶的地區發出緊急警報。





維州大部份地區亦有「監察及行動」警告生效，促請民眾盡量留在室內。





氣象局表示，Great Dividing Range 以北以及維州中部地區是星期三（12 日）及星期四（13 日）最受暴雨影響的地區。





星期四上午九時至傍晚六時，Pyalong 錄得 62 毫米的雨量紀錄、Avalon Station 亦錄得 60 毫米。





Strathbogie North 星期四錄得 58 毫米雨量，當地自星期三早上至今已錄得 187 毫米雨量。





維州西部地區的天氣狀況於星期四晚間開始好轉，預料維州中部及東部地區亦將在星期五陸續好轉。



不過，當局亦預測 Shepparton 將在星期六（15 日）遭遇接近 30 年來最嚴重的洪災，多達 600 間住宅將被隔絕。



新州多個城鎮需要撤離

在新州，Forbes 城鎮的洪水令大約 550 人被隔絕或撤離，當地一間學校亦已關閉。





雖然新州本周末天氣大致好轉，當局亦向 Forbes 及 Wagga Wagga 的九個區域發出緊急警報。





全州其他地區亦有另外 29 個「監察及行動」警報生效。





星期五早上，Lachlan River 近 Forbes 的水位為 10.55 米，與「嚴重洪水」指標水位僅距離 1 厘米，預料 250 個物業將受洪水影響。





新州緊急服務部表示，過去一晚，當地有 500 至 600 名居民已被隔絕或需要撤離。Forbes 城鎮合共有約 8,000 名居民。





Forbes 公立學校已被指示關閉。





與此同時，Wagga Wagga 的 Riverina 城鎮有三個區域的民眾亦被勒令撤離，包括 Moorong 地區。





緊急服務部發言人埃德蒙茲（Andrew Edmunds）向澳聯社說：「幸而，Murrumbidgee River 水位在星期四已達頂峰，我們已開始看見這些地區的水位開始減退。」



Residents of inland NSW have been warned to remain alert for flooding from further rain. Source: AAP / Stuart Walmsley 過去一夜，緊急服務部接獲 264 個求助電話，其中包括五個洪水救援請求。





雖然周末天氣好轉，澳洲東部地區未來兩星期依然會出現較過往中位數為高的雨量。



塔州北部及西北部的「危險時刻」

與此同時，塔州北部及西北部正迎接「危險時刻」，當局向朗塞斯頓（Launceston）部份地區及其他多個城鎮發出撤離指令。





星期三開始的暴雨將在星期五早上減弱，但當地已錄得超過 400 毫米的雨量。





當局已向位於 Merset River 及 Meander River、Lake Isandula 水壩及朗塞斯頓 Newstead 地區等 20 個城鎮發出撤離指示。





塔州緊急服務部署理總監史密斯（Leon Smith）星期五向澳洲廣播公司說：「這實際上是危險時刻。我們對塔州民眾的訊息是，這並非一個可以輕視的時刻。」





「所有在各地講解的雨水，仍然需要流向河流系統，洪水將一直持續下月。」





他表示，水位將需要數天的時間才能減退。



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