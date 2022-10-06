【洪水警告】氣象局：新州洪水未來幾天將顯著惡化

氣象局表示，與一道冷鋒相關的雨帶將在整個新州移動，警告未來幾天的洪水將會惡化，呼籲居民做好準備。





氣象局目前發出 55 個洪水警報，其中有 14 個是觀察和行動警報，顯示新州大部分河流集水區，包括Hunter 地區，均已實施洪水預警或警報。





氣象局警告，Bathurst、Gunnedah、Wee Waa、Warren 和 Forbes 可能出現嚴重的洪水，並表示今次的洪水可能會過去 12 個月經歷的洪水更加嚴重。





Advertisement

氣象局特別關注 Gwydir、Namoi、Macquarie、Lachlan、Belubula 和 Bogan River 的洪水，而靠近海岸，包括 Wollombi Brook、Goulburn 和 Hunter Rivers 亦需加倍留意。



氣象局現已發出惡劣天氣警告，新州西部和中部正在出現雷暴，可能會產生大雨，亦可能導致Griffith、Hay、Narrandera、Lockhart、Hillston 和 Darling Point 出現山洪暴發。





新州西部部分地區包括 Condobolin 附近多處地方中被洪水淹沒，而Griffith以北的Lake Cargelligo部分地區的局民已被通知有被隔離的準備。





有義工已經開始在受關注的社區逐家逐戶敲門，幫助他們堆沙包、搬遷或儲備必需品。





從今天到周日，預計會有 50 到 100 毫米的大範圍降雨。



