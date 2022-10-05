【洪水警報】多個天氣系統影響 新州將有連場豪雨

天氣預報員警告，因多個天氣系統在新州上空移動，已經飽和的集水區，會出現連續幾天的大雨，出現大範圍洪水的風險很高。
三個降雨系統在本周會接連在澳洲東部的大片地區帶來傾盆大雨，新州內陸的部分地區已經有陣雨和雷暴。
氣象局的發言人Dean Narramore指出在周二表示，這次大雨可能會導致新州許多河流氾濫。
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他續指，最近幾周曾發生洪水的社區，面臨更高的風險。
新州緊急服務部門SES的助理部長卡恩斯(Sean Kearns)表示，將有更多的雨落在已滿的集水區，他非常擔心新州的西部和西南部地區，
他周三向澳洲廣播公司表示「在過去一兩個月已經受到洪水影響的社區，將再次受到影響。」
「我們將看到大量降雨，有時甚至是在幾天內已下了一個月的降雨量。」
Gunnedah、Wee Waa、Warren、Bathurst、Forbes、Gundagai、Tumut 和 Wagga Wagga 等地區特別令人擔憂。
正值學校假期，可能有很多人在他們不熟悉的地區旅行。
「所以真的要提高警覺，注意露營地或公園，因這些地方通常靠近河流。」
卡恩斯亦警告本周末前往 Mount Panorama 參加 Bathurst 1000 比賽的參賽者，要注意情況並遵循守SES 的指示，因Macquarie River 可能會出現中至高度的洪水。
新州正面臨連續第三次拉尼娜現象（La Nina）。
Floodwaters west of Condong near the town of Murwillumbah, NSW, Friday, September 23, 2022. Source: AAP / JASON O’BRIEN/AAPIMAGE
因一個低壓槽將濕氣拖過新州內陸，在Riverina 西部和 中西部山坡及平原預計將出現大雨和雷暴，並有可能引致山洪暴發。
新州西部的大部份地區都發出了豪雨的警告，警告的覆蓋範圍由從中北部的 Nyngan 到維多利亞州邊境附近的 Deniliquin，再到中西部的 Broken Hill。
洪水預報的內陸城鎮包括 Deniliquin、Griffith、Hay、Tibooburra、Cobar、Bourke、Broken Hill、Wentworth 和 Brewarrina。
預計6小時的大範圍降雨總量為 30至40 毫米，部分局部地區降雨量高達 60 毫米。
氣象局預計，在 24 小時內，雨量計將收到50至70 毫米的降雨，一些地區的降雨量將達到 100 毫米。
Macquarie、Hunter、Sydney、Illawarra、Batemans 和 Eden coasts預計在周三發生有危險性的海浪和巨浪。
當局促請民眾遠離靠大浪的區域，駕船者應考慮改變路線或在淺水區過境。
Dean Narramore表示，從周四晚上到周五，第二個低壓槽將從昆州為維州南部帶來風暴、降雨和暴雨。
第三個降雨系統將在周六和周日橫過昆州南部、新州和維州東部。
許多內陸集水區都發出洪水警報，包括 Namoi、Macquarie、Bogan、Lachlan、Murrumbidgee、Murray、Edward、Culgoa、Birrie、Bokhara、Warrego、Paroo、Barwon、Darling 和 Snowy rivers。
在靠近海岸的河流，包括 Hunter、Hawkesbury 、 Colo rivers以及 Wollombi Brook水位在周末可能會上升，並已發出洪水預警，表示可能有輕度至中度洪水。
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