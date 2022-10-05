【洪水警報】多個天氣系統影響 新州將有連場豪雨

天氣預報員警告，因多個天氣系統在新州上空移動，已經飽和的集水區，會出現連續幾天的大雨，出現大範圍洪水的風險很高。





三個降雨系統在本周會接連在澳洲東部的大片地區帶來傾盆大雨，新州內陸的部分地區已經有陣雨和雷暴。





氣象局的發言人Dean Narramore指出在周二表示，這次大雨可能會導致新州許多河流氾濫。





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他續指，最近幾周曾發生洪水的社區，面臨更高的風險。





新州緊急服務部門SES的助理部長卡恩斯(Sean Kearns)表示，將有更多的雨落在已滿的集水區，他非常擔心新州的西部和西南部地區，





他周三向澳洲廣播公司表示「在過去一兩個月已經受到洪水影響的社區，將再次受到影響。」





「我們將看到大量降雨，有時甚至是在幾天內已下了一個月的降雨量。」



Gunnedah、Wee Waa、Warren、Bathurst、Forbes、Gundagai、Tumut 和 Wagga Wagga 等地區特別令人擔憂。





正值學校假期，可能有很多人在他們不熟悉的地區旅行。





「所以真的要提高警覺，注意露營地或公園，因這些地方通常靠近河流。」





卡恩斯亦警告本周末前往 Mount Panorama 參加 Bathurst 1000 比賽的參賽者，要注意情況並遵循守SES 的指示，因Macquarie River 可能會出現中至高度的洪水。



Floodwaters west of Condong near the town of Murwillumbah, NSW, Friday, September 23, 2022. Source: AAP / JASON O’BRIEN/AAPIMAGE 新州正面臨連續第三次拉尼娜現象（La Nina）。





因一個低壓槽將濕氣拖過新州內陸，在Riverina 西部和 中西部山坡及平原預計將出現大雨和雷暴，並有可能引致山洪暴發。





新州西部的大部份地區都發出了豪雨的警告，警告的覆蓋範圍由從中北部的 Nyngan 到維多利亞州邊境附近的 Deniliquin，再到中西部的 Broken Hill。



洪水預報的內陸城鎮包括 Deniliquin、Griffith、Hay、Tibooburra、Cobar、Bourke、Broken Hill、Wentworth 和 Brewarrina。





預計6小時的大範圍降雨總量為 30至40 毫米，部分局部地區降雨量高達 60 毫米。





氣象局預計，在 24 小時內，雨量計將收到50至70 毫米的降雨，一些地區的降雨量將達到 100 毫米。





Macquarie、Hunter、Sydney、Illawarra、Batemans 和 Eden coasts預計在周三發生有危險性的海浪和巨浪。





當局促請民眾遠離靠大浪的區域，駕船者應考慮改變路線或在淺水區過境。





Dean Narramore表示，從周四晚上到周五，第二個低壓槽將從昆州為維州南部帶來風暴、降雨和暴雨。





第三個降雨系統將在周六和周日橫過昆州南部、新州和維州東部。





許多內陸集水區都發出洪水警報，包括 Namoi、Macquarie、Bogan、Lachlan、Murrumbidgee、Murray、Edward、Culgoa、Birrie、Bokhara、Warrego、Paroo、Barwon、Darling 和 Snowy rivers。





在靠近海岸的河流，包括 Hunter、Hawkesbury 、 Colo rivers以及 Wollombi Brook水位在周末可能會上升，並已發出洪水預警，表示可能有輕度至中度洪水。

