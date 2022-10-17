【電動車主注意】電動車水浸後易引發火警

雖然澳洲的電動車仍未十分普及，但在主要城市，例如是雪梨、墨爾本及布里斯本，都有不少車主更換了駕駛電動車，省卻不少汽油錢。





澳洲東岸最近受到拉尼娜現象影響，新州、昆州甚至維州過去幾個月都暴雨成災，洪水為患，除了家園受損，亦有不少汽車被水淹浸。



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一般汽車都能抵禦輕微的水浸，只是一旦整輛被浸才會報銷，但對電動車來說，輕微水浸可能已會造成很大的影響。





美國的電動車十分盛行，最近，北美受到颶風伊恩吹襲後，收到多宗電動車被水淹浸後起火並燒毀房屋的報告。





當地消防部門指，在這些火警中發現，「電動車與咸水並不兼容」，泊在車庫的電動車被水淹浸後，成為家裡的「火災隱患」。



消防員亦發現，不少被水浸過的電動車會多次「重新起火」，因此促請電動車車主要將被水浸過的電動車「拖離他們的房屋」。





美國國家公路運輸安全管理局亦表示，裝有鋰離子電池組的車輛，如果被水浸過，應「遠離任何建築物、車輛或可燃物至少 50 英尺」，因為在不經意點燃任何物件時，很大機會產生短路，繼而造成火警。





當局亦呼籲電動車車主，在暴風雨或水災前夕，仔細考慮將電動車停在「與水隔絕」的地方。

