【是你嗎？】調查：高排放量汽車仍是澳洲人至愛

最近一份關於澳洲售出的新款輕型汽車所碳排放強度的報告發現，即使電動車銷量增長了兩倍，但在去年，整體汽車的排放量只是下降了 2%。





現實是，在澳洲最暢銷的車型當中，頭 10 位中有 7 款是具有載貨功能的皮卡車 (UTE) 或運動型多用途車 (SUV)。





報告顯示，澳洲人始終對高排放量的汽車情有獨鍾，亦阻礙了澳洲的改善整體排放量，而澳洲政府推出皮卡車減稅措施，亦鼓勵車主選擇皮卡車。





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澳洲電動車委員會表示，澳洲的交通排放在 2005 年至 2019 年間已經增加了約 22%，他們認為在 2030 年實現的交通排放量，仍然會高於 2005 年的水平，





他們又指，雖然目前澳洲大約有 40 多款電動車，但並不是適合所有人購買，因為仍未有足夠配套。





以下是去年澳洲最暢銷的頭 10 款汽車，以及具電動汽車功能的混合動力車，不知你是否亦擁有一輛？



Toyota HiLux (售出52,801輛) Ford Ranger (售出50,279輛) Toyota RAV4 (售出35,751輛) Toyota Corolla (售出28,768輛) Toyota Landcruiser (售出26,633輛) Hyundai i30 (售出25,575輛) Isuzu Ute D-MAX (售出25,117輛) Mazda CX-5 (售出24,968輛) Toyota Prado (售出21,299輛) Mitsubishi Triton (售出19,232輛)

究竟鍾意駕車的你，有無其他車型替代這些高排放量的車呢？





有專家表示，電動車目前價值不菲，但從長期和中期來看，即使車主可以慳到油價，但亦可能增加電費成本。





不過如果你家中可以安裝太陽能板，那就可以慳到更多。





澳洲可再生能源獨立組織 Solar Citizens 所做的慳油計算機得出的結果顯示，電動車 Tesla Model 3 LR 與汽油車 Mazda 3 的馬力匹數非常接近， Mazda 3 的燃油成本約為每 100 公里 14.63 元，而Tesla Model 3 LR 每百公里的充電成本只需 3.35 元。





其實，想節省燃料成本和減少排放還有很多方法，例如改用更小型、更高效的車輛，或者放棄駕車，轉為使用公共交通工具、步行和踏單車都是不錯的選擇。





不過目前來看，澳洲人鍾意大車的程度，似乎會繼續下去。

