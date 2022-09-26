【是你嗎？】調查：高排放量汽車仍是澳洲人至愛

最近一份關於澳洲售出的新款輕型汽車所碳排放強度的報告發現，即使電動車銷量增長了兩倍，但在去年，整體汽車的排放量只是下降了 2%。
現實是，在澳洲最暢銷的車型當中，頭 10 位中有 7 款是具有載貨功能的皮卡車 (UTE) 或運動型多用途車 (SUV)。
報告顯示，澳洲人始終對高排放量的汽車情有獨鍾，亦阻礙了澳洲的改善整體排放量，而澳洲政府推出皮卡車減稅措施，亦鼓勵車主選擇皮卡車。
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澳洲電動車委員會表示，澳洲的交通排放在 2005 年至 2019 年間已經增加了約 22%，他們認為在 2030 年實現的交通排放量，仍然會高於 2005 年的水平，
他們又指，雖然目前澳洲大約有 40 多款電動車，但並不是適合所有人購買，因為仍未有足夠配套。
以下是去年澳洲最暢銷的頭 10 款汽車，以及具電動汽車功能的混合動力車，不知你是否亦擁有一輛？
- Toyota HiLux (售出52,801輛)
- Ford Ranger (售出50,279輛)
- Toyota RAV4 (售出35,751輛)
- Toyota Corolla (售出28,768輛)
- Toyota Landcruiser (售出26,633輛)
- Hyundai i30 (售出25,575輛)
- Isuzu Ute D-MAX (售出25,117輛)
- Mazda CX-5 (售出24,968輛)
- Toyota Prado (售出21,299輛)
- Mitsubishi Triton (售出19,232輛)
究竟鍾意駕車的你，有無其他車型替代這些高排放量的車呢？
有專家表示，電動車目前價值不菲，但從長期和中期來看，即使車主可以慳到油價，但亦可能增加電費成本。
不過如果你家中可以安裝太陽能板，那就可以慳到更多。
澳洲可再生能源獨立組織 Solar Citizens 所做的慳油計算機得出的結果顯示，電動車 Tesla Model 3 LR 與汽油車 Mazda 3 的馬力匹數非常接近， Mazda 3 的燃油成本約為每 100 公里 14.63 元，而Tesla Model 3 LR 每百公里的充電成本只需 3.35 元。
其實，想節省燃料成本和減少排放還有很多方法，例如改用更小型、更高效的車輛，或者放棄駕車，轉為使用公共交通工具、步行和踏單車都是不錯的選擇。
不過目前來看，澳洲人鍾意大車的程度，似乎會繼續下去。
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