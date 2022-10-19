【洪災持續】聯邦及維州政府提供更多賑災津貼

聯邦政府宣佈，受到新州、維州和塔州的洪災影響而失去收入的合資格澳洲人，將可以獲得和尋工津貼JobSeeker同樣金額的災難恢復津貼資助。





Services Australia總經理Hank Jongen表示，共有71個地方政府轄區的居民可以申請Disaster Recovery Allowance津貼，最多持續13個星期。「此舉是幫助水災導致失去收入的人士，無論你是僱員還是僱主。」





不過，已經在領取JobSeeker的人士就不能申領該津貼。「這（災難恢復津貼）是特別為那些因為水災而失去工作的人而設。」





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新的津貼之前，全國緊急管理局已為維州和塔州共12個受洪災影響嚴重的地方政府轄區的居民提供一次性的Disaster Recovery Payment津貼。每名成人可以獲得1千元資助，兒童每人400元。





「情況在變化，全國緊急管理局正持續監察，並和其他政府部門合作以作出這些公告。」





上述津貼的詳情及申請資格請瀏覽政府 網頁 。



與此同時，維州政府將會為受洪災影響地區的學校和幼稚園提供支持。





有3歲和4歲兒童入讀幼稚園的家庭，第四學期將會免受學費。而參加今年會考VCE的學生將可以使用換算成績（derived examination score）來代替會考成績。





州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，換算成績可以反映學生在全年的學術水平。「很多學生遇到極大困難，無法留在家中，也無法遠程學習，因為老師也受洪災影響。（目前洪災地區）有超過80間學校關閉。」





此外，維州政府亦提供emergency relief assistance payment 津貼 給受災民眾，並宣佈撥款550萬元，由慈善機構向災民派發食物。

