維州北部河水水位持續上升 艾巴尼斯今天巡視災區

要點： 艾巴尼斯今天將到維州洪水災區巡視。

當局促請 Echuca 及 Charlton 兩鎮的居民立即撤離。

Murchison,、Shepparton、 Mooroopna 及 Orrvale 居民今晨接獲緊急警告。

維州北部 Echuca 的水位，預料還比 2011 年 1 月那次洪澇為高。

另一個風暴系統預計將於星期二在澳洲中部形成，稍後時間將為東部帶來大範圍的降雨和雷暴。

澳洲東部各州仍然有許多洪水警告，其中以維州同新州尤甚。





維州緊急服務部於今晨 6 時 25 分，向以下 4 個市鎮發出了緊急警告，它們分別是 Murchison、Shepparton、 Mooroopna 及 Orrvale；另外又促請 Echuca 及 Charlton 兩鎮的居民立即撤離。





另外，於截至今晨 6 時的過去 24 小時裡，維州緊急服務部已就 250 多個求助電話作出行動。





Advertisement

有超過 20 架車被洪水淹沒，志願者作出了 88 次的拯救。





當局對北面的 Goulburn River、西面的 Wimmera River 集水區發出了大型洪水警告。受到 Golburn River 溢出的洪水影響所及，維州中北部的 Shepparton、Seymour 和 Murchison 一帶地區受到嚴重影響，多條道路遭封閉。





當局警告說，鑑於昨晚 Midland Highway 比預期早關閉，所以，許多維州北部的居民目前經已無法安全撤離。





昨日早上， 71 歲男子 Kevin Wills 於維州偏遠小鎮 Rochester，被人發現死於自己的後院，而他的太太則獲救。





維州助理警務處長 David Clyaton 表示，居民需要密切留意一切的警告。





Clyaton 表示，據估計，在未來這幾天，將會出現之前從來未曾出現過的大規模撤離行動，所以他呼籲大家要密切注意這些撤離警告，並在當局要求大家撤離時，便要撤離，否則便會像最近的情況，警方要上門拯救那些被困家中的市民。





預計 Goulburn River 流經 Shepparton 的水位，將於今日下午 6 點達到 12.1 米的高峰，令到該地區出現近幾十年來最嚴重的洪水。





氣象局又表示，維州北部 Campaspe River 流經 Echuca 的水位，還比 2011 年 1 月那次洪澇為高。它目前處於 92.8 米的小型洪水水平，預料今天早上會達到 95.8 米的頂峰。





新州方面，氣象局預料新州沿岸將迎來更多雨水，居於已滿溢集水區的市民，要準備會受到更多洪水的來襲。





氣象局表示，今天澳洲東岸地區可能會出現陣雨和暴風雨，但就預料近期降雨量大的內陸地區，應不會再出現洪水。





不過，另一個風暴系統，預計將於星期二在澳洲中部形成，到今個星期稍後時間，將為東部各州帶來大範圍的降雨和雷暴。





昨晚，新州政府對 11 條河流發佈了重大洪水警告，儘管降雨暫時停止，但部分地區可能再次發生洪水。





新州當局已經對新州 Riverina 地區的 Narrandera South，以及新州中西部的 Forbes 的部分地區，發出了撤離令。





塔州方面，雖然當局已經取消了所有緊急警告，不過仍繼續促請居民時刻保持警惕。

