【洪災地區暴雨再臨】一文看清全國本周天氣狀況

澳洲氣象局表示，預料澳洲中部及東部將出現大雨及雷暴天氣，估計將令經已受洪災影響的地區再次出現洪水或洪水水位持續上升。





當局預料，大雨及雷暴天氣將在星期二（10 月 18 日）影響南澳、北領地及昆州內陸地區。當地很大機會會出現嚴重雷暴，同時亦有可能出現暴雨、破壞性烈風及巨型冰雹。





至於昆州多地、新州內陸廣泛地區、南澳東部地區，將在星期三（19 日）出現大雨及雷暴天氣，亦很大機會出現惡劣雷暴天氣。





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及至星期四，大雨及嚴重雷暴天氣將移向昆州東部、新州、維州及南澳遠東地區。同時，亦有很大機會出現惡劣雷暴天氣，特別是昆州東部、新州及維州北部地區。





氣象局預料，南澳、昆州、新州、塔州及維州廣泛地區本周將有 25 至 50 毫米的雨量，而昆州南部內陸地區、新州西部及維州北部當地更將錄得 50 至 100 毫米的雨量。



當局已向南澳發出惡劣天氣警告，預料當地將出現暴雨及破壞性烈風。同時，當局目前亦已向南澳、昆州及新州多個地區發出監察洪水警告，表示預測降雨量將可能會導致突發水浸或河流氾濫。





而新州內陸多個地區及維州北部多個地區亦繼續受嚴重洪水影響。





氣象局預報員戈爾丁（Jane Golding）表示，新州早前已受四個嚴重降雨系統影響，預料未來數星期亦將有多個氣象系統繼續來襲。





她說：「目前情況看來，確實會有一個相當強烈的低氣壓系統由熱帶地區帶來降雨，並在星期三至星期五（21 日）期間由新州西北部移向東部。」



我們預料該系統不僅會帶來持續降雨，亦會帶來雷暴甚至惡劣雷暴。 澳洲氣象局預報員戈爾丁

而新州緊急服務部則表示，特別擔憂 Murrumbidgee River 近 Narrandera、Edward River 近 Deniliquin 的位置，以及包括 Warren、Wee Waa、Bourke、Louth 及 Tilpa 在內的新州遠西地區。





SES 助理局長卡恩斯（Sean Kearns）表示，未來一星期將再出現洪水。他說：「情況尚未結束。重要的是要命脈，這將在未來數星期一直持續。」



以下為全國各州本星期的天氣預測：

西澳： 西澳東部星期一（17 日）出現雷暴，但雖然南岸及柏斯當地將有驟雨，全州大部份地區未來七天將天晴炎熱。





北領地： 內陸地區可能會有陣風甚至惡劣雷暴天氣，但雨勢將在星期三（19 日）或之前減弱。





南澳： 暴雨情況將維持在該州北部，預測星期二（18 日）及星期三（19 日）將有廣泛降雨及雷暴。不過，Riverland 地區亦可能出現降雨，其中 Renmark 星期三（19 日）可能出現惡劣暴雨、星期四（20 日）仍有驟雨。



氣象局預測星期五（10 月 21 日）全國各地有雨的機會。（於 10 月 18 日澳洲東岸夏令時間傍晚 6 時 15 分更新。） Source: Supplied / Bureau of Meteorology 昆州： 低壓槽將在星期三（19 日）移向當面，並為昆州帶來廣泛降雨及雷暴天氣。星期四（20 日），降雨及雷暴將開始影響昆州東部，並逐漸移向沿岸地區。





新州及澳洲首都領地： 新州將在星期三（19 日）再現暴雨天氣，其中北部及西部地區的雨勢將尤其嚴重。降雨及雷暴天氣將在星期四（20 日）向東移動，並在星期五（21 日）移向東岸沿岸地區。





維州： 維州洪水災區將在星期四（20 日）及星期五（21 日）繼續出現暴雨。強降雨及雷暴天氣將集中在維州北部直至星期五，隨後周末及未來一星期全州大部份地區將有降雨。





塔州： 天晴乾燥的天氣將一直維持至至少星期四（20 日），直到星期五（21 日）才再有降雨，但預料降雨、驟雨及雷暴天氣將在星期五及星期六（22 日）陸續惡化。





