【洪災地區暴雨再臨】一文看清全國本周天氣狀況

澳洲東岸多個地區預料將持續降雨，受影響範圍由昆州中部伸延至塔州，更加有可能影響南澳東部的地區，令多區的洪災災情進一步加劇。

VIC FLOODS CLEAN UP

Cars are covered floodwaters along the A39 in Shepparton, Victoria, Monday, October 17, 2022. The ADF has been called in to help flood victims in Victoria, with authorities predicting more than 7500 proprieties could be affected. Source: AAP / Diego Fedele

澳洲氣象局表示，預料澳洲中部及東部將出現大雨及雷暴天氣，估計將令經已受洪災影響的地區再次出現洪水或洪水水位持續上升。

當局預料，大雨及雷暴天氣將在星期二（10 月 18 日）影響南澳、北領地及昆州內陸地區。當地很大機會會出現嚴重雷暴，同時亦有可能出現暴雨、破壞性烈風及巨型冰雹。

至於昆州多地、新州內陸廣泛地區、南澳東部地區，將在星期三（19 日）出現大雨及雷暴天氣，亦很大機會出現惡劣雷暴天氣。

Advertisement
及至星期四，大雨及嚴重雷暴天氣將移向昆州東部、新州、維州及南澳遠東地區。同時，亦有很大機會出現惡劣雷暴天氣，特別是昆州東部、新州及維州北部地區。

氣象局預料，南澳、昆州、新州、塔州及維州廣泛地區本周將有 25 至 50 毫米的雨量，而昆州南部內陸地區、新州西部及維州北部當地更將錄得 50 至 100 毫米的雨量。
當局已向南澳發出惡劣天氣警告，預料當地將出現暴雨及破壞性烈風。同時，當局目前亦已向南澳、昆州及新州多個地區發出監察洪水警告，表示預測降雨量將可能會導致突發水浸或河流氾濫。

而新州內陸多個地區及維州北部多個地區亦繼續受嚴重洪水影響。

氣象局預報員戈爾丁（Jane Golding）表示，新州早前已受四個嚴重降雨系統影響，預料未來數星期亦將有多個氣象系統繼續來襲。

她說：「目前情況看來，確實會有一個相當強烈的低氣壓系統由熱帶地區帶來降雨，並在星期三至星期五（21 日）期間由新州西北部移向東部。」
我們預料該系統不僅會帶來持續降雨，亦會帶來雷暴甚至惡劣雷暴。
澳洲氣象局預報員戈爾丁
而新州緊急服務部則表示，特別擔憂 Murrumbidgee River 近 Narrandera、Edward River 近 Deniliquin 的位置，以及包括 Warren、Wee Waa、Bourke、Louth 及 Tilpa 在內的新州遠西地區。

SES 助理局長卡恩斯（Sean Kearns）表示，未來一星期將再出現洪水。他說：「情況尚未結束。重要的是要命脈，這將在未來數星期一直持續。」
更多內容

【洪災打擊東岸】澳洲最受歡迎零食將長期缺貨

以下為全國各州本星期的天氣預測：

西澳：西澳東部星期一（17 日）出現雷暴，但雖然南岸及柏斯當地將有驟雨，全州大部份地區未來七天將天晴炎熱。

北領地：內陸地區可能會有陣風甚至惡劣雷暴天氣，但雨勢將在星期三（19 日）或之前減弱。

南澳：暴雨情況將維持在該州北部，預測星期二（18 日）及星期三（19 日）將有廣泛降雨及雷暴。不過，Riverland 地區亦可能出現降雨，其中 Renmark 星期三（19 日）可能出現惡劣暴雨、星期四（20 日）仍有驟雨。
Chance of any rain for Friday, 21 Oct 2022. Updated 18 Oct 2022, 6:15 PM AEDT.
氣象局預測星期五（10 月 21 日）全國各地有雨的機會。（於 10 月 18 日澳洲東岸夏令時間傍晚 6 時 15 分更新。） Source: Supplied / Bureau of Meteorology
昆州：低壓槽將在星期三（19 日）移向當面，並為昆州帶來廣泛降雨及雷暴天氣。星期四（20 日），降雨及雷暴將開始影響昆州東部，並逐漸移向沿岸地區。

新州及澳洲首都領地：新州將在星期三（19 日）再現暴雨天氣，其中北部及西部地區的雨勢將尤其嚴重。降雨及雷暴天氣將在星期四（20 日）向東移動，並在星期五（21 日）移向東岸沿岸地區。

維州：維州洪水災區將在星期四（20 日）及星期五（21 日）繼續出現暴雨。強降雨及雷暴天氣將集中在維州北部直至星期五，隨後周末及未來一星期全州大部份地區將有降雨。

塔州：天晴乾燥的天氣將一直維持至至少星期四（20 日），直到星期五（21 日）才再有降雨，但預料降雨、驟雨及雷暴天氣將在星期五及星期六（22 日）陸續惡化。
更多內容

【洪災威脅未除】水果蔬菜價格又將再次飆升

【連續三年拉尼娜】專家：破壞力仍在政府不應漠視專家建議

【另類慳家大法】亞裔女子Coles摘「免費」生菜引熱議

雪梨最新「洪災動畫衛星圖」曝光 街道消失洪水下


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 18 October 2022 at 6:33pm
By Winmas Yu
Source: SBS