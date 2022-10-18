【洪災打擊東岸】澳洲最受歡迎零食將長期缺貨

大量農作物持續受惡天氣「摧毀」後，農民過去幾個月一直在警告全國正閙馬鈴薯(薯仔)荒，而隨著供應減少及成本飆升，酒吧及餐館開始表示，已很難買到炸薯條。現在，另一種馬鈴薯商品受到了衝擊，不少超市已報告稱，他們的薯片存貨量水平，亦同樣正受到惡劣天氣影響。





Credit: CCsearch James Strange





生產澳洲國內最受歡迎薯片的百事公司（澳洲）向本地媒體表示，超市內的薯片貨架、可能需要幾個月的時間才能恢復正常供應。





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據了解，薯片短缺正在影響澳洲主要超市，包括 Coles、Woolworths 和 Aldi。受影響的品牌包括 Smith's、Twisties、Sunbites、Burger Rings 和 Tasty Toobs，在全國各地的供應情況各不相同。







Credit: "Lay's potato chips bag" by espensorvik is licensed under CC BY 2.0.



亦有本地的炸薯片品牌的發言人表示，由於供應商暫時停止生產薯仔，他們只能用低檔馬鈴薯，導致薯片的質量完全不同，庫存量亦將在一兩個月內用完。





新州的一間酒吧展示亦張標告示，聲稱由於炸薯條自1 月份起已短缺，他們已「無法提供炸薯條」。





據預測，馬鈴薯農作物正遭受高達數百萬的損失，使農民難以維持生計。





與此同時，維州的水果及蔬菜農戶已經表示，由於供應鏈持續中斷，加上經歷歷史性洪災之後，當地大部分地區的食品價格已有所飆升。





Source: AAP 總理艾巴尼斯分別視察維州及新州受洪災影響區域後，向墨爾本廣播公司表示，持續降雨相信將推高食品價格。





「可悲的是，預計原本預期小麥、水果及蔬菜、以及許多產品會有良好收成的維州盆地地區，將毫無疑問會受到影響。」



「...糧食的價格再推高，但不幸的，目前亦正值通脹亦已經令這些食品的價格上升。」 總理艾巴尼斯

有報導亦指，洪災對維州東北部的一系列果園已造成廣泛破壞，而在 Goulburn Valley出產的桃、番茄、梨及蘋果正受重創。





維州西北部Swan Hill附近的 Mallee 農場是西蘭花和生菜主要生產商之一，當地受洪災影響後，農戶已預計將要面對產量下降及供應中斷等風險。





維州農民聯合會主席 Emma Germano 表示，之前的洪災已令州內大部分地區的水果和蔬菜價格將立即飆升，但無法預測升幅或將持續多長時間。





荷蘭合作銀行昨日（周一）亦發布其對澳洲冬季作物產量的預測，當中揭示維州中部及北部的低窪地區，農作物的產量目前已受到了重大影響，其中許多農作物被洪水洩沒。





荷蘭合作銀行的發言人Dennis Voznesenski表示：「維州在上周之前有望打破生產記錄，但現在，我們將不得不等待所有預測的降雨量都落畢，到水位消退，才有望能看到全部影響。」





「不利的條件、意味著農作物的收成，可能會被推遲到下年的一月份。」 荷蘭合作銀行的發言人Dennis Voznesenski





他亦指，由於今年較早前，新州已經首當其沖地受到過度降雨造成的洪災衝擊。



