【洪災打擊東岸】澳洲最受歡迎零食將長期缺貨

一種受歡迎的澳洲產品將成為持續惡劣天氣及供應鏈問題的最新受害者，並可能在超市長期缺貨。

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一種受歡迎的澳洲產品將成為持續惡劣天氣及供應鏈問題的最新受害者，並可能在超市長期缺貨。 (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

大量農作物持續受惡天氣「摧毀」後，農民過去幾個月一直在警告全國正閙馬鈴薯(薯仔)荒，而隨著供應減少及成本飆升，酒吧及餐館開始表示，已很難買到炸薯條。現在，另一種馬鈴薯商品受到了衝擊，不少超市已報告稱，他們的薯片存貨量水平，亦同樣正受到惡劣天氣影響。

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Credit: CCsearch James Strange


生產澳洲國內最受歡迎薯片的百事公司（澳洲）向本地媒體表示，超市內的薯片貨架、可能需要幾個月的時間才能恢復正常供應。

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據了解，薯片短缺正在影響澳洲主要超市，包括 Coles、Woolworths 和 Aldi。受影響的品牌包括 Smith's、Twisties、Sunbites、Burger Rings 和 Tasty Toobs，在全國各地的供應情況各不相同。


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Credit: "Lay's potato chips bag" by espensorvik is licensed under CC BY 2.0.

亦有本地的炸薯片品牌的發言人表示，由於供應商暫時停止生產薯仔，他們只能用低檔馬鈴薯，導致薯片的質量完全不同，庫存量亦將在一兩個月內用完。

新州的一間酒吧展示亦張標告示，聲稱由於炸薯條自1 月份起已短缺，他們已「無法提供炸薯條」。

據預測，馬鈴薯農作物正遭受高達數百萬的損失，使農民難以維持生計。

與此同時，維州的水果及蔬菜農戶已經表示，由於供應鏈持續中斷，加上經歷歷史性洪災之後，當地大部分地區的食品價格已有所飆升。

From photo archive: floods in Queensland
Source: AAP
總理艾巴尼斯分別視察維州及新州受洪災影響區域後，向墨爾本廣播公司表示，持續降雨相信將推高食品價格。

「可悲的是，預計原本預期小麥、水果及蔬菜、以及許多產品會有良好收成的維州盆地地區，將毫無疑問會受到影響。」
「...糧食的價格再推高，但不幸的，目前亦正值通脹亦已經令這些食品的價格上升。」
總理艾巴尼斯
有報導亦指，洪災對維州東北部的一系列果園已造成廣泛破壞，而在 Goulburn Valley出產的桃、番茄、梨及蘋果正受重創。

維州西北部Swan Hill附近的 Mallee 農場是西蘭花和生菜主要生產商之一，當地受洪災影響後，農戶已預計將要面對產量下降及供應中斷等風險。

維州農民聯合會主席 Emma Germano 表示，之前的洪災已令州內大部分地區的水果和蔬菜價格將立即飆升，但無法預測升幅或將持續多長時間。

荷蘭合作銀行昨日（周一）亦發布其對澳洲冬季作物產量的預測，當中揭示維州中部及北部的低窪地區，農作物的產量目前已受到了重大影響，其中許多農作物被洪水洩沒。

荷蘭合作銀行的發言人Dennis Voznesenski表示：「維州在上周之前有望打破生產記錄，但現在，我們將不得不等待所有預測的降雨量都落畢，到水位消退，才有望能看到全部影響。」

「不利的條件、意味著農作物的收成，可能會被推遲到下年的一月份。」
荷蘭合作銀行的發言人Dennis Voznesenski

他亦指，由於今年較早前，新州已經首當其沖地受到過度降雨造成的洪災衝擊。

「因此，新州的小麥、大麥和油菜等冬季農作物的質量已降級，但我們現在可以看到更多的耕地受到影響。」

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Published 18 October 2022 at 12:02pm, updated 4 minutes ago at 1:11pm
Source: SBS