【維州洪水災情】整晚暴雨 當局發出70多個洪水警報

維州周五晚一夜之間暴雨不停，北部多個地區再次面臨受到嚴重的洪水威脅，當局已發出 70 多個洪水警告。





維州北部城鎮Echuca市中心附近的一個堤壩滿溢，當局警告住在該地區的所有居民「盡快離開」。





預計Murray River 的水位將在周日和周一的晚上達到 1993 年的洪水歷史高位。



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維州緊急服務部SES的救援隊成員維布施（Tim Wiebusch）向記者說：「我們不想等到洪水來到時才去救人，我們強烈呼籲居民現在馬上撤離。」





Gannawarra Shire 市長吉林厄姆（Charlie Gillingham）表示，截至週六早上，Kerang 和周邊較小城鎮附近的水位已經非常高，預計數小時後會達到高峰。





吉林厄姆向澳聯社表示：「我們周圍都有洪水湧入。」





Kerang 大壩部分地方開始滿溢，但吉林厄姆說情況大致上受控。





他又說，洪水可能在一個月或更長時間內都不會退去。





吉林厄姆又說，當地居民直到週六早上才開始堆砌沙包，大家都擔心附近的農田會在未來 24 小時內被洪水淹沒。



整個維州全晚都落暴雨及有雷暴，而維州西部首當其衝。





SES在維州西南面的Geelong到Hamilton一帶，收到大約 140 宗求助個案。





其中在Geelong附近的She Oaks，錄得超過85毫米的雨量，有三人駕車被洪水圍困後。





維布施說：「我們知道，澳洲最大的洪水殺手是大家試圖駕車穿越山洪暴發的地方導致。」





他呼籲大家不要在未來幾天試圖穿越洪水。





自惡劣天氣開始以來，SES已收到8300多宗求助電話，以及750多宗與洪水相關的救援個案。





路面上由洪水造成的 40,000 多個坑已修復。





澳洲國防軍（ADF）人員已部署協助防洪工作，包括在 Barmah、Murray River和 Swan Hill 一帶的協助民眾堆砌沙包。





Loddon、Goulburn、Campaspe 和 Avoca River 沿岸的城鎮的洪水警報仍然生效，預計週末會落更多的雨和有雷暴。

