維州料周五有大雨 多區發洪水警報

大雨和雷暴可能會給維州北部已經服大雨影響的部分地區，再帶來高達30毫米的降雨，新州內陸地區的洪水仍會繼續。





氣象局預測周五維州將出現傾盆大雨，維州北部大部分地區仍有發布洪水警告。





因出現低壓系統，周末維州中部和東部地區將有更多降雨。





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維州緊急服務廳長賽姆斯（Jaclyn Symes）周四向傳媒表示「我們知道威脅仍沒有結束。」，「仍會有多場大雨。仍然保持警惕。」





在Echuca和小城鎮Barmah和Lower Moira，居民仍被通知要撤離，預計Murray River水位將從周五達到高峰。





外界擔心這條河將超過1993年時95米的洪水位。





在Echuca，當地人為了保護數千家庭和企業，花數天時間在鎮上修建一條兩公里長的臨時防洪堤。



Echuca當地人在鎮上修建一條兩公里長的臨時防洪堤。 Source: AAP / BRENDAN MCCARTHY 但是，維州緊急服務部行動總監維布施（Tim Wiebusch）直言，由沙袋建成的牆可能不足以阻止已預計到的洪水。





他周四向記者表示「有立即撤離的緊急警告仍然生效。」，「我們會一直強調，我們從不輕易發出這些警告。」





周三晚上，連接Echuca和一條主要高速公路的橋關閉後，Kerang居民現在要離開已為時已晚。





從今日起，預計Echuca鎮中心會受到防洪堤的保護，但仍有多達 50 所房屋可能被洪水淹沒。





Rochester 和 Murchison的居民被通知，由於危險的洪水水位和道路封閉，要返回小鎮並不安全。





有18名來自昆州SES的義工已在維州各地，而多達400名ADF人員也在幫助分發沙袋和逐戶查訪。



預計雪梨西部將發生輕微洪水

新州內陸地區的洪水仍在繼續，由於Hawkesbury-Nepean水位上升，西雪梨居民亦被警告會出現洪水。





預計周五該處開始發生輕微洪水，多個郊區包括Windsor、Penrith和North Richmond的居民被通知要監察情況。





Hawkesbury-Nepean地區今年已經遭受兩次洪水。





周五更多的降雨增加威脅，出現大雨的地區亦可能會有雷暴。





風暴預計將在周五向海岸移動，並將持續數天。



Hawkesbury-Nepean 地區今年已經遭受兩次洪水。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 氣象局高級氣象學家Jonathan How表示「另一個低壓系統將在新州南部形成，這將導致下周中旬出現更多陣雨和風暴。」





「雷暴會經常出現，有些地方的降雨量已超過了 100 毫米（降雨量）。」





氣象局已預測有破壞性的大風、大雨和冰雹，可能會引發山洪。





氣象局警告，從周五開始，新州內陸河流可能會再次發生洪水。





「集水區已非常飽和，大多數水壩都已達到或接近其最高容量。」



有數個地方在周四已發生洪水。





在位於Murray River旁的Moama，位於新州的範圍，在維州Echuca 鎮的對面，最近幾天都成為受洪水威脅的焦點。





Murray River水位 在周三晚間已超過主要洪水位，並繼續緩慢上升至1993年洪水的94.77m 高度，該年是該地區有紀錄以來第二嚴重的洪水。





該局預計河水位下周將達到約95m，但仍低於1870年最嚴重洪水的 96.2m高度。





本周，有數百人被命令撤離Moama 及其周邊地區。





新州西北部的 Tilpa的 Darling River已開始發生洪水。





在中西部， Lachlan River在Euabalong 和 Jemalong地區亦發生洪水。 Condobolin 和 Hillston 也可能發生洪水。





Forbes繼續有中度洪水。





在Macquarie River的Warren，由於河水位數周以來一直處於洪水水平，水位可能會再次上漲。

