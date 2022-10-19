洪災最新：惡劣雷暴及強降雨一直持續至下星期（10 月 20 日）

要點： 維州 Barmah、Lower Moira 及 Echuca 的居民被要求立即撤離。

Kerang 的居民被要求尋找暫避地點，目前撤離已經太遲。

強降雨及惡劣雷暴將可能導致突發水浸，同時亦有破壞性烈風及大冰雹。

維州緊急服務部（SES）經已更新與新州接壤邊境城鎮的緊急撤離警告。





目前有關警告亦涵蓋 Barmah 北面的 Moira Lakes Road 以至 Broken Creek Road 一帶。





而 Barmah 及 Lower Moira 沿著 Murray River 的區域亦已有撤離警告生效。





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當局在 42 Robertson Street 的 Nathalia Community Sports Centre 設立緊急庇護中心。



當局再促請維州北部 Echuca 及 Echuca Village 的居民立即撤離。





警告指：「如果你不盡快撤離，你可能會在未來 24 小時內開始被洪水圍困，並維持多天。如果你選擇留守，緊急服務人員可能無法前來提供協助。」





維州緊急事故管理專員克里斯普（Andrew Crisp）表示，隨著 Murray River 水位繼續上升，Echuca 未來 24 至 48 小時的情況將相當惡劣。



而維州緊急服務部行動總監維布施（Tim Wiebusch）則形容，洪災的危急狀況「遠未結束」。





他說，SES 至今已處理超過 8,000 宗求助，其中包括 730 宗洪水救援。





澳洲國防軍及昆州緊急服務部的人員亦已經前往維州提供協助。





維州緊急服務廳長賽姆斯（Jaclyn Symes）表示，將派醫院職員前往受洪災影響的地區三個月，耗資 1,400 萬元。





維州當局要求 Kerang 的居民尋找暫避地點，因為目前撤離已經太遲，而 Murray Valley Highway 公路亦已經關閉。





維布施表示，Kerang 可能會被圍困至少七天。





Campaspe River 出現中度洪水，當局呼籲 Rochester 居民前往地勢較高的位置。



氣象局警告，昆州東部、新州、維州北部及南澳遠東部份地區，星期四（10 月 20 日）將出現雷暴天氣，局部地區會有暴雨。





氣象局指：「昆州內陸地區及新州將有很大機會出現惡劣雷暴，會有強降雨、破壞性烈風及大冰雹，甚至有可能會有巨型冰雹。」





當局續指，澳洲東部及東南部的強降雨及雷暴天氣將維持至下星期，有機會導致突發水浸，同時亦有破壞性烈風及大冰雹。





收聽更多 洪災最新：Murray River 水位或超越 1993 年高峰（10 月 19 日） SBS Chinese 19/10/2022 03:52 Play



