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洪災最新：Echuca 及 Moama 將經歷與 1993 年洪災相似的水位（10 月 21 日）

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Emergency workers evacuate residents from flooded properties in Victoria on 14 October. Source: AFP / Brendan McCarthy

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Published 21 October 2022 at 3:28pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS

以下是澳洲各地洪水災情的最新消息。

Published 21 October 2022 at 3:28pm
By Sahil Makkar, Winmas Yu
Presented by Winmas Yu
Source: SBS
Murray River 近新州維州接壤邊界城鎮 Echuca、Moama、Torrumbarry 及 Barham 的位置，正處於嚴重水浸狀態。

澳洲氣象局表示，最近的強降雨已導致河流水位急劇上漲，亦對 Goulburn River 及 Campaspe River 造成嚴重水浸狀況。

氣象局指：「洪水加上 Murray River 流下的水流，已導致 Echuca 及 Moama 出現嚴重水浸。」

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氣象局指，Echuca Wharf 碼頭的河流水位將在星期六（10 月 22 日）升至與 1993 年洪災相若的水位（94.77 米），更有可能在星期日（23 日）及星期一（24 日）升至 95 米的水平。

預料 Murray River 的水位將在 10 月 28 至 30 日期間達到最頂峰的水平。
維州緊急服務部（SES）促請受影響民眾盡快前往位於 Bendigo Showgrounds 的 Bendigo 緊急庇護中心暫避。

當局指，目前身處位於 Echuca South 籃球場館的 Echuca 緊急庇護中心的民眾，可以遷移至 Bendigo。
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Campaspe River 近 Echuca 仍然受中度水浸影響，當局促請 Rochester 的民眾前往地勢較高的位置或 Bendigo 庇護中心暫避。

緊急服務部指：「預測該條河流將在星期五（21 日）及星期六一直維持在中度水浸狀態。由於洪水倒流至 Murray River，預料水位將在未來數天再度上漲。」

當局亦向由 Loddon Weir 至 Kerang 一帶各區發出嚴重水浸警告。

當局指：「預料 Kerang 及周邊地區的水浸水位將與 2011 年 1 月的情況類似，但仍然低於堤壩的位置。」

截至星期五早上，Barmah、Lower Moira、Bunbartha 及 Kerang 的緊急警報維持生效，當局提醒民眾目前撤離已太遲。

至於 Mooroopna、Charlton Town、Murchison、Nathalia 及 Picola 則有「監察及行動」的警告生效。
新州方面，氣象局指，Wollombi Brook、Lower Hunter、Hawkesbury Nepean 及 Colo 等多條河流星期五晚至本周末將有可能出現輕度至嚴重的水浸狀況。

新州緊急服務部（SES）建議 Narrabri 東北部及 Terry Hie Hie 的居民前往地勢較高的位置，以防危險的突發水浸。

當局向 Barraba、Gravesend、Pallamallawa、Yarraman Bridge 及 Moree 的民眾發出「監察及行動」警告。

警告指：「Yarraman 將有可能在星期六出現嚴重水浸。」

預測周末的進一步降雨將令 Lachlan River 的水位再次上升，當局亦敦促新州中西部城鎮 Forbes 的居民密切監察情況。

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緊急服務部的網站了解最新撤離指令。一旦遇上危及生命的緊急情況，請立即致電 000。如果經歷雷暴、強風、冰雹或樹木倒塌而造成物業或財產損毀，或有樹幹正威脅你個人或財物的安全，請致電緊急服務部門。新州：132 500；維州 1800 226 226。若需要即時傳譯服務，可致電
全國翻譯及傳譯服務
131 450，然後要求轉駁至所需部門。如果有聽力、語言或溝通障礙，可致電
全國中繼服務（National Relay Service）
1800 555 677，然後要求轉駁至所需部門。

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