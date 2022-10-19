洪災最新：Murray River 水位或超越 1993 年高峰（10 月 19 日）

要點： 當局憂慮 Murray River 的水位可能會超越 1993 年洪災的最高水位。

澳洲氣象局預測昆州、新州及南澳將出現強降雨及惡劣雷暴天氣。

維州再錄得七日內第二宗洪水致命事故。

由於 Murray River 的水位正在不斷上升，新州及維州的緊急服務部門要求部份邊界城鎮的居民立即撤離。





新州緊急服務部（SES）要求 East Moama 位於 Old Deniliquin Road、Barnes Road、Holmes Street、Warden Street、Council Street、Victoria Street、Moama Street 及 Cadell Street 的居民，在今天（10 月 19 日）傍晚 5 時前撤離家園。





當局指：「如果你不盡快撤離，物業可能會在未來數天一直被洪水圍困或淹沒，緊急服務人員可能無法前來進行救援。」





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當局在 Kirchhofer Street 的 Moama Pavilion 設立疏散中心。



維州緊急服務部（SES）則要求邊界城鎮 Barmah 及 Lower Moira 的居民立即撤離。





當局在 42 Robertson Street 的 Nathalia Community Sports Centre 設立緊急庇護中心。





當局亦在星期二向 Echuca 及 Echuca Village 部份區域發出同類型撤離警告。





當局憂慮，流經新州及維州邊界並流入南澳的河流 Murray River，水位將可能超越 1993 年洪災的最高水位。



維州政府經已宣布初期撥款 7,350 萬澳元，為受洪災影響的第一產業及小企業提供支援。





州長安德魯斯（Daniel Andrews）亦向一名在 Shepparton 西北區 Nathalia 洪水中遇難的 65 歲長者的家人表示「深切慰問」。





他是維州七日內第二名因洪災而致命的死難者。



安德魯斯表示，全州有 423 段道路及 74 間學校關閉，約有 800 間物業失去電力供應。





他表示，全州目前有 14 個避難中心及 40 個沙包領取地點開放。





當局呼籲居民下載 VicEmergency 手機應用程式，獲取最新消息及資訊。



同時，目前已有超過 300 名澳洲國防軍人員在 Echuca、Shepparton、Rochester、Seymour 及大 Bendigo 地區，協助當地緊急服務人員處理災情。





氣象局星期三警告，昆州、新州內陸大部份地區及南澳東部地區將出現廣泛強降雨及惡劣雷暴天氣。





請瀏覽 澳洲氣象局網頁 獲取最新天氣預測資訊，並瀏覽 新州 及 維州 緊急服務部的網站了解最新撤離指令。一旦遇上危及生命的緊急情況，請立即致電 000。如果經歷雷暴、強風、冰雹或樹木倒塌而造成物業或財產損毀，或有樹幹正威脅你個人或財物的安全，請致電緊急服務部門。新州：132 500；維州 1800 226 226。





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