【移民澳洲】海外技術移民優先 有港人無工作經驗獲邀請

內政部的數據顯示，在到8月22日，就189技術獨立簽證（Skilled independent visa）共發出12200份邀請，移民律師黃逸卓向SBS中文表示，他們行內也確認，目前政府優先處理海外技術移民的申請。





過去涉及獨立技術移民的189以及190（技術提名簽證skilled nominated visa）等候邀請時間很長





黃逸卓指出：「過去189簽證要等40多個月，9成都要等幾年時間才申請到。」





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他估計，今次當局快速審批海外申請，是希望更多人到澳洲工作。





「例如目前在澳洲持學生簽證或畢業簽證人士，即使轉為申請獨立技術移民，但（這些申請審批）不影響勞動力，因為他們可能已經在本地工作，所以對勞工市場沒有幫助。」



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黃逸卓透露，最近有香港人的技術移民申請，申請人去年12月才大學畢業，讀機械工程，在3月遞交意向書（express of interest EOI）時，未有機械工程相關的工作經驗，到今個月10月已經獲得邀請，可以正式入紙申請。



申請人沒有工作經驗，幾個月就獲邀請，是非常罕見。 移民律師黃逸卓

黃逸卓認為，除了因為政府在處理獨立技術移民申請降低門檻，分數只是最低要求的65分也或邀請，以及優先處理海外申請之外，上述的香港人申請個案的幾項特點，也導致入紙幾個月，就獲189簽證邀請。



英文試成績高分

黃逸卓指出，申請的香港人考英文試的成績，相當於雅思IELTS，4個9分，即滿分的成績。





「IELTS 的4個9分，等於3年工作經驗的分數。」





他認為，即使目前在澳洲，獲得工作簽證457、482以及畢業簽證485，計劃根據「香港簽證渠道」（Hong Kong stream）申請永久居留的香港人，也可以去考英文。





目前獲認可的英文試成績，除了IELTS（雅思）外，有托福TOFEL、劍橋高級英語CAE、PTE（Pearson Test of English）、衛生護理專業英語試OET（Occupational English Test）。





黃逸卓指出，很多人怕考英文，但其實這個是靠自己努力的地方，而考英文試的次數沒有限制，甚至可以幾個星期去考一次。





他並建議，即使已經遞交意向書的，如果英文試成績，是僅僅合乎要求，例如相當於IELTS的4個6分成績，可以繼續努力考更好成績，增加盡快獲邀及審批機會。



移民律師黃逸卓建議有意在澳洲申請永居簽證，及早做技能評審，與努力取得英文試高分。Richard Wong Source: SBS / Ranky Law

及早取得技能評審

黃逸卓指出，上述香港人是在美國，機械工程大學畢業後，立即向澳洲工程師學會（Engineers Australia）申請技能評審。





「（申請人）做技能評審，是繳付額外費用加快去做，所有一個月內就完成。」





申請的香港人去年12月大學畢業，到3月份就遞交意向書。





黃逸卓解釋，意向書獲發邀請，除了基於當局選除了每個時段揀選的職業，例如行內都了解上個是醫護優先，今個月是工程優先外，也會根據入紙的先後時間。





「如果是同分同職業，當局是會先揀早些遞交意向書的申請，即是排隊，早排隊的會優先。」





另外黃逸卓表示，有行家反映，現在申請485畢業簽證獲批時間，比以前長。





他指出，如果在香港或者歐洲美國大學畢業，學歷通常會獲澳洲相關的組織認可，批出技能評審。





所以，即使是計劃利用「香港簽證渠道」在澳洲申請永居，黃逸卓認為，「是值得花一千幾百元去做技能評審」。



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是否要找移民代理

黃逸卓建議，如果仍未有澳洲移民部認可的英文試成績，無需找移民代理或移民律師處理申請，而一般移民代理也不會接收未有英文試成績的申請個案。





黃逸卓認為，獨立技術移民申請不一定要代理或律師處理，要視乎什麼職業，或者是否複雜。





他說，很多申請人是擔心自己申請，可能掛一漏萬，一旦出錯申請被拒。





「因為當遞交意向書時，移民部是不會核實資料，可以自稱有100分，到獲發邀請後，才需要提供資料證明，英文試成績，工作經驗等，然後移民部會核實，因為申請是根據分數評核，如果最後發現自稱的分數是多了，申請就會被拒。」





黃逸卓建議，即使計劃找代理或律師處理申請，申請人也應該對自己行業申請方面，有一定的了解。





他說，知道現在有很多關於香港人技術移民的社交群組，申請前不妨加入這些群組，參考其他香港人申請的經驗。





黃逸卓提醒，即使是移民代理或律師，會有較為熟悉的行業，例如有些處理大量會計師、工程師的，未必會懂得做廚師的申請，所以對自己申請行業有一定的了解，可以知道代理或者律師，是否對相關行業申請有經驗。





他並表示，由於技術移民簽證的申請，與其他簽證比較，通常相對地簡單，所以可能有新入行的代理或律師，收費會較便宜，以獲取經驗。





「另外有經驗的代理或律師，會了解有沒有什麼門路，可以加快審批…因為（技術移民簽證）除了189，還有190州政府提名，與180很相似，只是加了州政府提名。」



注意技能評審及英文試成績有效期

黃逸卓指出，上個月發出的邀請，有申請人因為技能評審與英文試成績文件，已經過期，而未能成功申請。





技能評審與英文試成績通常有效期是3年，黃逸卓建議要保持更新申請的文件，例如已經遞交意向書兩年，就要準備更新有關文件。





移民部發出邀請後，要60日內遞交申請。





黃逸卓說，如果獲得邀請後，才發現英文試成績過期，「就冇得救」。





不過技能評審過期，就有爭議。





黃逸卓表示，澳洲法院曾經有判例，「裁定即使評審過期，在獲邀後的60日內補上，都可以遞交正式申請，而目前移民部仍未應用。」





在獲邀後，60日內就要正式遞交獨立技術移民申請，黃逸卓指出，不少獨立技術移民等了年幾兩年就遺忘，所以應該經常保持意向書提供的文件是在有效期內。





香港人技術移民申請多數涉及的技術評審組織：



護士 —— ANMC Australian Nursing & Midwifery Accreditation Council



幼兒教育—— ACECQA Australian Children’s Education & Care Quality Authority



資訊科技 —— ACS Australian Computer Society



工程 —— Engineers Australia



會計 —— CPA Australia



廚師 —— Trades Recognition Australia



（黃逸卓律師提供）

