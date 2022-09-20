香港護士移民澳洲 僅兩個月獲批轉牌

「我在澳洲本地，辦理註冊護士牌照申請，大概兩個月就獲批，聽過在海外辦理的，可能要半年。」 香港移民 Josephine





Josephine 在香港任職註冊護士（registered nurse）4年多，去年5月移民澳洲後，在年底申請後，獲批澳洲的註冊護士牌照，即執業資格，目前在雪梨一間大學的醫院工作。





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她表示，其實來澳洲前，也想過去英國。





「因為香港的政治環境，以及過去幾年發生的事件，同時英國宣布有英國公民（海外）護照BNO的香港人，可以申請到英國駐，居留5年加1年後就獲英籍。」





Josephine 在辦理在英國的註冊護士牌照時，丈夫就獲任職的公司，提出調任到澳洲工作。



避風港政策相對容易移民

她考慮到，澳洲向香港人提供的避風港政策「香港簽證渠道」Hong Kong Stream，以丈夫獲公司擔保獲得工作簽證，他們夫婦兩人住滿4年，就可以申請永居PR簽證。





「這個程序相對地容易很多，否則要計分、考英文等等，年紀（也影響申請審批）。」







另外也考慮丈夫到澳洲已經有工作，Josephine也相信，只要獲得澳洲的護士牌，在澳洲不會找不到工作。





Josephine承認，香港護士要移民到其他國家方面，是比較幸運。





「因為香港護士資歷獲很多地方認可，同時香港以前是跟隨英國制度，加上學習都用英文。」 香港移民 Josephine





在香港獲登記護士（enrolled nurse) 或註冊護士牌，來澳洲後，可在澳洲管理護士登記的機構，澳洲健康從業者監管機構 Ahpra (Australian Health Practitioner Regulation Agency) 申請澳洲護士資格*。



轉澳洲護士牌手續繁複

Josephine表示，她去年底申請轉澳洲護士牌，手續繁複。





「申請前要集齊文件是繁複，因為自己在香港註冊，首先是寫信予香港護士管理局（Hong Kong Nursing Council ），說明會在澳洲申請牌照，然後向所讀大學課程申請文件，顯示完成學位，並要附課程的簡介，呈交澳洲健康從業者監管機構，兩邊要交錢。」





申請前要認證所有相關文件，並要通過英文考試。





Josephine解釋，通常來澳洲讀書的學生會考IELTS雅思英文試，護士就有另外的職業考試OET Occupational English Test，是醫護人員以及物理治療師的專門英文試，相關醫護行業考，涉及醫學詞彙，在職的醫護人員都會認識。





「以前自己曾經考IELTS英文試，考不到，範圍太廣，去年底到澳洲，自己就去考職業英文試OET，一次就成功。」



職業英文試OET相對容易

相對IELTS，Josephine感到職業英文試OET是容易些。





「（職業英文）考試內容不會太陌生，偶然可能有些詞彙可能記不起，考試前也有報讀網上準備考試的課程。這樣（考一次）就成功了。」





至於護士在澳洲找工作，Josephine認為只要獲批出牌照，無論登記護士或註冊護士，在澳洲不會找不到工作。





「認識有香港（護士課程）同學，以護士資格申請移民澳洲，因為大城市的分數要求很高，所以只能去塔州，但那同學還未到澳洲，在香港透過代理已經找到工作。」





「如果在香港做到護士，相信到全球任何地方都可以做到，因為香港的工作環境 harsh （苛刻）。」





Josephine解釋，在香港做護士不簡單，一來有一定的要求，現時在香港，不論公立醫院或私營醫院，病人權益很大，護士會擔心被病人投訴。





另外香港護士與病人的比例高外，香港與澳洲兩地的文化也不同。





「這裡（澳洲）注重與病人傾談，因為香港工作環境太忙，所以與病人傾談，不會經常做足…這裡的人比較喜歡傾談及建立關係，香港工作就是工作，沒有太多時間，如果只顧『吹水』，可能未能及時完成工作。」



澳洲護士薪酬較公平

Josephine說，在香港做護士時，經常要無償加班，澳洲的工作環境相對輕鬆，薪酬也較公平。





「香港（做護士）一年365日薪金都是劃一，如果大時大節，編更要返工，就失去與朋友家人過節的機會…但澳洲過節開工，薪金可能雙計，心靈上得到慰藉，所以據知，這裡的護士例如周末或公眾假期，這些多些薪金的日子編更，基本上不會『卸膊』不返工。」





其實香港護士職位的薪金，Josephine表示是比澳洲高，加上香港稅率低，實際收入看來比澳洲多，但在香港尤其病房工作，好似打仗，澳洲這邊因為較為平衡，相對輕鬆。





她指出，雖然自己現在是在大學醫院診所進行臨床試驗研究工作，多數是在辦公室，工作相對地輕鬆。但她也有護士同學移居英國，薪金低過香港，比澳洲還低。





「但聽同學說，英國生活水平，住屋以及買食品日用品，都比香港與澳洲平，人工少可能不是很大問題，因為人工少，但可能有多些時間陪伴家人及小朋友。」





Josephine 說，她同學去年到英國後，算是開心，沒有想過要返香港。



「對於香港的護士，到了外國，環境各樣都感到OK。」 香港移民 Josephine

*備註：如果以護士資格透過技術移民，會由澳洲護士及助產士認證委員會 （Australian Nursing & Midwifery Accreditation Council） 審批資格。



