【避風港政策審批速度快】移民仲介指幾乎可保證成功申請

澳洲政府在去年10月公佈，持有畢業生或臨時工作簽證的港人，在澳洲居留或持有簽證一定年期後，只需符合體檢和品格審查等最基本的永久居留簽證「通用條件」，便可申請永久居留權，無須達到傳統的「計分」等要求。



申請學生簽注意事項

移民顧問公司AWVisa的創辦人William Lai向《SBS中文》表示，自有關「避風港」政策出台以來，來詢問學生簽的人數增加，而詢問者對象亦由以往介乎25至35歲，增至30歲至40歲，當中不少是有家庭人士，希望來澳洲讀書進修，透過「Hong Kong stream」移民澳洲。





Advertisement

William Lai坦言，在申請學生簽證時，年齡都是一個影響，因為年齡較大，年資亦比較長，移民局可能會質疑為什麼申請人仍要去進修， 所以他指年齡較大的申請人，都會建議讀碩士課程，因比較合理。





但至於是否一定要就讀比自己本身學歷高級的課程，William Lai指，其實也並非絕對，但所選科目最好是有與趣，及與自身的背景有關連，例如本身是從事IT行業，可修讀IT的課程，亦是合理原因。





他又透露，在本年年初，有收到不少有關港人申請學生簽證被拒的查詢，但他發現，當中不少人都是由自己申請，他估計可能是申請人不熟識申請簽證流程，所以發生問題。





而當中最多人出現問題的，就是申請學生簽證時需要寫的「真實臨時入境者」（genuine temporary entrant；GTE），William指，GTE內容主要是關於報讀課程的理由、課程對申請人的影響，及申請人會不會任職與課程相關的行業的內容等，但很多人會忽視，出現GTE過於簡短，及資料不足的情況，而被拒簽。





移民顧問公司AWVisa的創辦人William Lai。

被拒簽可如何做?

但他指，即使被拒簽亦不用太驚慌，先研究拒簽的理由，根據理由而作出補救的方法，他舉例，如申請人是在GTE的內容上出現問題，只要補充移民局所需的資料，亦有可能成功上訴。





但他強調，如申請人是因遞交虛假資料而被拒簽，則很難上訴，因此所交資料必須真確。而他認為，申請任何簽證都需要有對條例的了解，建議申請人在遞交申請前可找專業人士幫忙。





至於在澳洲境內或境外申請學生簽證是否有分別，他指，最大分別其一是，如在境內申請簽證，大部份簽證在等候審批結果時，會有過橋簽證，可以繼續在澳洲境內等結果，但境外則不可以。





其次是境內申請簽證如被拒簽會有上訴權，但如境外申請被拒簽，大部份是沒有上訴權。





William Lai補充，如申請人想早點來到澳洲，可以先在境內申請等待審核結果，他並補充，在法律上，境內和境外申請是沒有分別，但以他個人經驗認為，雖然法律沒有明寫，但因有主觀性看法，在境內申請學生簽的成功率稍高，他解釋，因移民官會覺得反正人已在境內，如果沒甚麼大問題，大部份都會批出簽證。



「避風港」 VS 技術移民

在以往，很多港人都會透過技術移民，包括獨立技術簽證（Skilled Independent visa (subclass 189)，189簽證）及提名技術簽證（Skilled Nominated visa (subclass 190)，190簽證）移民來澳洲，這些渠道與「Hong Kong stream」，那個方法比較優勝?





William Lai指，其實各有優勢，他指如果是計劃讀熱門移民科門，如醫療護理，IT等，比較想快點拿到永居，技術移民是比較適合，他指，最近189獨立技術移民的邀請行業主要是護士、教師等，平均課程畢業後大約半年至9個月，就可以成功申請永居。





但他並直言，透過技術移民移民澳洲，所需要求比較高，包括要通過評分，英文要達到一定要求，因此壓力比較大。





而相比之下，Hong Kong stream申請永居凡時間雖比較久，但只要3至4年內沒有大的健康問題及品格問題，「幾乎可保證」成功申請，申請過程壓力亦較小。





根據《SBS 廣東話》本年6月的報導，在「Hong Kong stream」自本年3月5日開放申請的3個半月（3月5日至6月17日）內，已有至少170人透過「Hong Kong stream」申請，至少33人透過「Hong Kong stream」途徑獲得永居簽證。





William Lai指，他自己亦開始有透過「Hong Kong stream」申請的諮詢，他亦知道有其他移民仲介已成功幫部份港人透過「Hong Kong stream」成功申請永居，「沒有聽過有拒簽的個案」，平均從申請到成功審批需時3至5個月，他直言「速度很快」。



