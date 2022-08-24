【移民澳洲】獲批永居港人增逾兩倍 移民律師：將持續飆升

要點
- 2020至21年度，獲澳洲永居簽證最多人是來自中國大陸，香港是第8最多
- 2020至21年度，獲澳洲永居香港人增加超過兩倍，有4,312人
- 移民律師黃逸卓：最近技術移民分數下降
- 到2020年6月底，全澳香港出生的居民有104,760人，是澳洲第5大移民社區
內政部的數據顯示，在2020年至2021年財政年度，獲得澳洲永居簽證人數最多的來源地是中國大陸，有22,207人，比上一財政年度的18,587人 ，增加19.5%。排第二是印度，第三是英國。
在2020年至2021年財政年度，有4,312香港人獲澳洲永居簽證，與對上財政年度的1,391人比較，增加超過兩倍。
香港特區政府兩星期前公布，今年年中香港最新人口729.16萬人，較去年中減少12.15萬人，是香港人口從2019年750萬人的高峰，連續第3年下跌。香港入境處的數據顯示，今年頭3個月，共有超過14萬港人淨移出，有分析指是顯示香港移民潮持續。
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香港爆發移民潮
移民律師黃逸卓接受SBS中文訪問時表示，獲澳洲永居簽證的香港人大幅，很大程度是去年聯邦政府推出避風港政策「香港簽證渠道」Hong Kong Stream，對香港人降低移民門檻。
「港區國安法」在2020年6月30日通過一個多星期後，莫理遜政府同年7月9日宣布當時持有臨時簽證並身在澳洲的香港人，即日起簽證獲延長至5年，在5年即將結束時，可獲提供申請永久居留的途徑。
黃逸卓律師透露，他在西澳的朋友在今年6月初，就成功由原本的485畢業簽證，轉為191 永居簽證，相信是屬於第一批透過避風港政策獲批永居簽證的香港人。
他指出，大城市的189永居簽證，以及偏遠地區的191簽證，原本是很難獲批的。
「香港簽證渠道」第一批簽證6月份批出
黃逸卓解釋，因為「香港簽證渠道」可以有追溯期，他朋友之前已經在西澳居住，所以再等大約1年就可以申請永居。
另外，黃逸卓指出，聯邦政府在宣布對香港人的避風港政策後，之前因為爆發新冠疫情而關閉在香港的澳洲簽證申請中心也重開。
他說，過去兩年，技術移民獲批簽證大幅減少，到在上個月7月1日開始，才有較大規模接受技術移民申請的情況，幾個州及政府都發出移民提名的邀請，同時看到獲提名的申請，分數比過去下降。
「技術移民的『入閘』（要求）65分，但其實在高峰期，獲得提名的申請是90分以上…但近日有長者護理註冊護士的申請，僅有65分，也獲得邀請。」
黃逸卓：技術移民分數降低
黃逸卓解釋，因為聯邦及幾個州發出技術移民邀請，「名額多咗，分數相對會下降」。
至於目前技術移民最快獲批永居簽證的行業，黃逸卓指出，可以參考Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL)，而目前的情況，醫護方面需求最大，「護士幾個月就獲批」，其次是建築方面，例如土木工程（civil engineering）。
對於較多香港人申請的行業資訊科技IT，黃逸卓律師表示，澳洲本土需求也大，也算熱門技術移民申請行業。
政府數據顯示，到2020年6月底，全澳香港出生的居民有104,760人，較2010年6月底的85,460人多22.6%，是澳洲第5大移民社區，佔澳洲海外出生人口1.4%，佔澳洲總人口0.4%
來自香港獲批永居人數
|簽證類別
|2017 - 18
|2018 - 19
|2019 - 20
|2020 - 21
|商業創新及投資
|362
|303
|163
|1,828
|僱主擔保
|223
|229
|181
|104
|技術鄉鎮地區 1
|8
|< 5
|不適用
|不適用
|獨立技術移民
|337
|137
|31
|41
|州/領地提名
|185
|262
|209
|205
|鄉鎮地區 2
|不適用
|不適用
|171
|177
|全球專才（獨立） 3
|不適用
|不適用
|40
|910
|伴侶
|668
|556
|526
|971
|其他類別 4
|145
|160
|70
|76
|總數
|1,928
|1,647
|1,391
|4,312
數據來源：內政部
1 從 2019 年 7 月 1 日起，技術鄉鎮區類別不再接受新申請。
2 鄉鎮區類別於2019年7月1日開始
3 全球專才（獨立）類別於 2019 年 11 月 4 日開始。
4 數據涉及要保護個人隱私
獲批永居簽證10大來源地
|國家/地區
|2019 - 20
|2020 - 21
|中國大陸
| 18,587
| 22,207
|印度
| 25,698
| 21,791
|英國
| 10,681
| 12,703
|菲律賓
| 8,965
| 11,058
|越南
| 5,398
| 8,120
|美國
| 3,301
| 4,780
|尼泊爾
| 5,048
| 4,174
|香港
| 1,391
| 4,312
|巴基斯坦
| 4,136
| 4,121
|泰國
| 1,979
| 4,002
|其他
| 55,182
| 62,244
|接收移民總人數
|140,366
|160,052
數據來源：內政部
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