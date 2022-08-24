【移民澳洲】獲批永居港人增逾兩倍 移民律師：將持續飆升

要點 2020至21年度，獲澳洲永居簽證最多人是來自中國大陸，香港是第8最多

2020至21年度，獲澳洲永居香港人增加超過兩倍，有4,312人

移民律師黃逸卓：最近技術移民分數下降

到2020年6月底，全澳香港出生的居民有104,760人，是澳洲第5大移民社區

內政部的數據顯示，在2020年至2021年財政年度，獲得澳洲永居簽證人數最多的來源地是中國大陸，有22,207人，比上一財政年度的18,587人 ，增加19.5%。排第二是印度，第三是英國。





在2020年至2021年財政年度，有4,312香港人獲澳洲永居簽證，與對上財政年度的1,391人比較，增加超過兩倍。





香港特區政府兩星期前公布，今年年中香港最新人口729.16萬人，較去年中減少12.15萬人，是香港人口從2019年750萬人的高峰，連續第3年下跌。香港入境處的數據顯示，今年頭3個月，共有超過14萬港人淨移出，有分析指是顯示香港移民潮持續。



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香港爆發移民潮

移民律師黃逸卓接受SBS中文訪問時表示，獲澳洲永居簽證的香港人大幅，很大程度是去年聯邦政府推出避風港政策「香港簽證渠道」Hong Kong Stream，對香港人降低移民門檻。





「港區國安法」在2020年6月30日通過一個多星期後，莫理遜政府同年7月9日宣布當時持有臨時簽證並身在澳洲的香港人，即日起簽證獲延長至5年，在5年即將結束時，可獲提供申請永久居留的途徑。





黃逸卓律師透露，他在西澳的朋友在今年6月初，就成功由原本的485畢業簽證，轉為191 永居簽證，相信是屬於第一批透過避風港政策獲批永居簽證的香港人。





他指出，大城市的189永居簽證，以及偏遠地區的191簽證，原本是很難獲批的。



「香港簽證渠道」第一批簽證6月份批出

黃逸卓解釋，因為「香港簽證渠道」可以有追溯期，他朋友之前已經在西澳居住，所以再等大約1年就可以申請永居。





另外，黃逸卓指出，聯邦政府在宣布對香港人的避風港政策後，之前因為爆發新冠疫情而關閉在香港的澳洲簽證申請中心也重開。





他說，過去兩年，技術移民獲批簽證大幅減少，到在上個月7月1日開始，才有較大規模接受技術移民申請的情況，幾個州及政府都發出移民提名的邀請，同時看到獲提名的申請，分數比過去下降。





「技術移民的『入閘』（要求）65分，但其實在高峰期，獲得提名的申請是90分以上…但近日有長者護理註冊護士的申請，僅有65分，也獲得邀請。」



黃逸卓：技術移民分數降低

黃逸卓解釋，因為聯邦及幾個州發出技術移民邀請，「名額多咗，分數相對會下降」。





至於目前技術移民最快獲批永居簽證的行業，黃逸卓指出，可以參考 「優先移民技術職業清單」 Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL)，而目前的情況，醫護方面需求最大，「護士幾個月就獲批」，其次是建築方面，例如土木工程（civil engineering）。





對於較多香港人申請的行業資訊科技IT，黃逸卓律師表示，澳洲本土需求也大，也算熱門技術移民申請行業。





政府數據顯示，到2020年6月底，全澳香港出生的居民有104,760人，較2010年6月底的85,460人多22.6%，是澳洲第5大移民社區，佔澳洲海外出生人口1.4%，佔澳洲總人口0.4%





來自香港獲批永居人數

簽證類別

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

商業創新及投資

362

303

163

1,828

僱主擔保

223

229

181

104

技術鄉鎮地區 1

8

< 5

不適用

不適用

獨立技術移民

337

137

31

41

州/領地提名

185

262

209

205

鄉鎮地區 2

不適用

不適用

171

177

全球專才（獨立） 3

不適用

不適用

40

910

伴侶

668

556

526

971

其他類別 4

145

160

70

76

總數

1,928

1,647

1,391

4,312



數據來源：內政部





1 從 2019 年 7 月 1 日起，技術鄉鎮區類別不再接受新申請。





2 鄉鎮區類別於2019年7月1日開始





3 全球專才（獨立）類別於 2019 年 11 月 4 日開始。





4 數據涉及要保護個人隱私





獲批永居簽證10大來源地

國家/地區

2019 - 20

2020 - 21

中國大陸

18,587

22,207

印度

25,698

21,791

英國

10,681

12,703

菲律賓

8,965

11,058

越南

5,398

8,120

美國

3,301

4,780

尼泊爾

5,048

4,174

香港

1,391

4,312

巴基斯坦

4,136

4,121

泰國

1,979

4,002

其他

55,182

62,244

接收移民總人數

140,366

160,052



數據來源：內政部



