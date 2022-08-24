【澳洲尋求庇護】近3萬人申請等長達6年 議員關注組織籲增名額加快審批

目前澳洲接收難民簽證上限，為每年13,750 個名額，目前在澳洲有超過 26,000 人在等待內政部決定他們的難民身份。





尋求庇護者資源中心ASRC（Asylum Seeker Resource Centre）首席律師迪金森 (Hannah Dickinson) 接受SBS新聞採訪時表示，內政部的目標是90日決定申請是否獲批，但根據該中心的經驗，要大約1至3年才能作出決定。





而據SBS中文了解，有來自中國大陸的尋求庇護申請，已經6年，仍未有結果。該名尋求庇護者6年前因為宗教理由從中國大陸到澳洲，透過教會協助尋求庇護，直到現在仍持有過橋簽證。也有來自香港的尋求庇護者，申請3年也未有結果。



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迪金森表示，如果要就申請上訴所需是時間更長。





目前澳洲接收難民名額上限是13,750人一年，加上針對阿富汗難民的附加計劃，未來4年的名額每年會是 16,500 個。





有難民背景的聯邦獨立議員Dai Le表示，會尋求倡導安置更多難民，並確保將處理延誤降到最低。而她代表的雪梨西南區Fowler聯邦選區，就有超過10,000難民定居。



聯邦獨立議員Dai Le呼籲增收難民，她表示當年她與家人逃避越戰，非法偷渡非常危險，以為自己會死去。 Source: SBS Dai Le當年以難民身份抵達澳洲時11歲，她在今年5月的聯邦大選勝出，成為聯邦獨立議員。當年她與母親及兩個姐妹，從越南坐船逃避戰爭，在香港及菲律賓難民營度過3年，之後到澳洲。





她回憶說，坐船時非常危險，她以為會死去。





Dai Le表示：「我母親當時拿著念珠祈禱，並說一旦船翻我要抓住姐妹，但我想如果船翻了，我們根本無法抓住任何東西，因為我們會死，因為（當時）有如此巨大的風暴，我們都不會游泳。」





除了爭取安置更多難民外，Dai Le也尋求對乘船抵達澳洲的真正難民，提供庇護。





目前澳洲申請永久庇護有兩種主要方式：通過澳洲境內及離岸計劃。





澳洲境內的安置，是針對坐飛機到澳洲尋求庇護，申請永久定居的人士，他們會獲發臨時或過橋簽證。





離岸人道計劃適用於在海外確定難民身份，並申請在澳洲定居人士。





政府繼續實施將非法船隻拖返的政策，防止尋求庇護者坐船非法抵達澳洲後，能夠定居。





尋求庇護者資源中心首席律師迪金森表示，透過離岸人道計劃，申請庇護到澳洲是非常困難。





她並表示，澳洲的計劃是「不透明的」那些可能被拒絕保護的海外人士可能永遠不會被告知原因，而且對決定提出上訴的方式也更少。





迪金森呼籲政府增加接受難民額，因為全球流離失所者人數的不斷增加。

