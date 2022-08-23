調查：有五分一澳洲人消費付款時「過唔到數」

為消費者比較各大零售商店及服務價格網站Finder，最近訪問了1,001名澳洲人，在過去三個月，發現當中有19%的人，在超市、油站、餐廳或商店消費後出現付款被拒的情況。





另外，13%受訪者表示，他們看到其他顧客結帳時的交易被拒。





Finder的理財專家梅金森（Sarah Megginson）指，現況反映澳洲人目前面對生活成本上漲而掙扎求存。





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她說：「澳洲人在付款時感到尷尬，因為家庭中各種賬單全都加價，意味著他們的銀行存款已所剩無幾。」





Finder的調查進一步發現，有37%的澳洲人，將去超市購買日用品，列為本月壓力最大的三大開支之一，高於3月份時的28%。



梅金森又表示，食品成本飆升、高昂的電費，以及不斷上漲的利率和租金，是目前對家庭影響最大的三個關鍵項目。





她建議大家可以轉換服務供應商，甚或轉換信貸機構，更改新的貸款計劃，來減低每月開支。

