調查：有五分一澳洲人消費付款時「過唔到數」

大家有否感受到近期物價上漲的壓力呢？有調查指，過去三個月，由於生活成本上升，有五分一的澳洲人在購物後用扣帳卡付款時「過唔到數」。

Consumer Discretionary

調查指有五分一澳洲人近期因銀行存款不足而結帳付款被拒。 Source: AAP

為消費者比較各大零售商店及服務價格網站Finder，最近訪問了1,001名澳洲人，在過去三個月，發現當中有19%的人，在超市、油站、餐廳或商店消費後出現付款被拒的情況。

另外，13%受訪者表示，他們看到其他顧客結帳時的交易被拒。

Finder的理財專家梅金森（Sarah Megginson）指，現況反映澳洲人目前面對生活成本上漲而掙扎求存。

Advertisement
她說：「澳洲人在付款時感到尷尬，因為家庭中各種賬單全都加價，意味著他們的銀行存款已所剩無幾。」

Finder的調查進一步發現，有37%的澳洲人，將去超市購買日用品，列為本月壓力最大的三大開支之一，高於3月份時的28%。
相關文章

【無有怕】消費者信心上升至自6 月底以來最高水平

梅金森又表示，食品成本飆升、高昂的電費，以及不斷上漲的利率和租金，是目前對家庭影響最大的三個關鍵項目。

她建議大家可以轉換服務供應商，甚或轉換信貸機構，更改新的貸款計劃，來減低每月開支。
相關文章

澳洲家庭負債創歷史新高

央行繼續加息至六年來最高 料通脹年內達頂峰

專家教路：澳洲冬季「至慳電」取暖大法！

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享
Published 23 August 2022 at 4:45pm, updated 43 minutes ago at 4:53pm
By Timothy Wu
Source: SBS