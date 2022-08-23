【為台海衝突準備】國防部委託研究報告：澳洲9成進口燃料受影響

國防部委託進行的研究顯示，南中國海一旦發生衝突，會威脅澳洲90%燃料的進口，而澳洲本地燃料儲備只夠兩個月供應，所以澳洲應該為台海戰爭做好準備。

An April 12 photo released by Xinhua News Agency, the Liaoning aircraft carrier is accompanied by navy frigates conducting a South China Sea exercise.

An April 12 photo released by Xinhua News Agency, the Liaoning aircraft carrier is accompanied by navy frigates conducting a South China Sea exercise. Source: AAP

研究報告由皇家墨爾本理工大學RMIT發表，塔州大學University of Tasmania與科廷大學Curtin University的學者也參與研究。

研究由國防部委託進行，分析整個印度太平洋地區（南海和東海）對澳洲海上供應鏈的威脅。
報告在學報The Conversation發表。


研究顯示，北京的海軍與空軍不斷壯大，並在印度太平洋地區建立基地，中國越來越有能力擾亂對澳洲進出口至關重要的航道。

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報告表示：澳洲通過南中國海航線進口液體燃料，「在過去幾 10年，對南中國海航線的依賴更明顯」。

雖然澳洲出口原油，但精煉燃料大約90%要靠進口。精煉燃料包括汽油、柴油、飛機燃料、船用燃料及火水。

研究員估計：「一場重大衝突將威脅到供應 90% 精煉燃料進口的航線，這些進口來自南韓、新加坡、日本、馬來西亞、台灣、文萊和越南。」

「 即使這些國家和澳洲之間的航線不經過南海，這些國家為生產精煉燃料而進口的大部分原油，也經由南海航線。」

政府的數據顯示，2019年，澳洲進口精煉燃料是需求的90%。

2018年，5個亞洲國家就提供了澳洲 87% 的燃油進口：南韓（27%）、新加坡（26%）、日本（15%）、馬來西亞（10%）和台灣（9%）。其餘來自印度（6%）、中東（1%）和世界其他地區，包括越南和菲律賓（6%）。

聯邦政府2021年的報告顯示，爆發疫情導致供應鏈問題，進口燃油短缺。

研究報告指出，南海一旦長期關閉，將迫使運油輪選擇其他路線。更長的航線將帶來更高的貨運成本，和運輸油輪短缺。對澳洲的影響是不可避免的。

國防部2019年召開的工程專家研討會確認，澳洲如果遭遇嚴重長時間進口中斷，液體燃料將會在兩個月內用完。

研究報告提出5項建議：
  • 分散進口來源
  • 提高本地煉油能力
  • 減少對化石燃料的依賴
  • 增加戰略儲備
  • 教育民眾為可能出現的短缺做好準備
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Published 23 August 2022 at 3:05pm
By Wyee Yeung
Source: SBS