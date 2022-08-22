澳洲智庫新調查：澳洲人比台灣人更擔心遭解放軍攻打

澳洲研究所（Australia Institute）的新調查顯示，澳洲人比台灣人更擔心受到北京的攻擊，同時對北京的恐懼，以及認為會被攻擊的可能均增加。





智庫澳洲研究所，屬下國際及安全事務項目（International and Security Affairs Program）的新調查顯示，10%澳洲人認為北京會對澳洲發動攻擊，比率是台灣人擔心北京會攻打台灣的兩倍。





調查指出，接近25%澳洲人認為北京會在不久的將來攻打台灣，而台灣人有這個想法，比率較低，有10%。





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調查受訪者有兩組，包括在台灣的1000人，以及在澳洲的1000人。





澳洲及台灣的受訪者，總共大約70%認為，如果能夠與北京保持和平關係，台灣應該成為獨立國家。





目前包括澳洲的大多數聯合國成員國，都不承認台灣是獨立國家。



Taiwanese soldiers fire artillery during a live-fire drill in on 9 August, 2022. Source: AAP, EPA / Ritchie B. Tongo 調查並顯示對北京和爆發戰爭可能的恐懼增加。





調查在今個月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，導致台海緊張局勢加劇後進行。在佩洛西訪問台灣後，北京在台灣附近海域發射了至少 11 枚導彈，台北聲稱這是一次模擬入侵。





而在澳洲及台灣的受訪者，總共大約60%認為，一旦爆發戰爭，會遭北京擊敗。





澳洲及台灣的受訪男士，比受訪女士更有信心，可以捍衛來自北京解放軍的入侵。





調查顯示，85%澳洲人認為北京具有侵略性，高於台灣的80%比率。





不過兩組受訪者都表示，美國會挑機，首先發動侵略。





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澳洲有49%男性認為，如果北京以軍事行動威脅澳州，澳洲將準備開戰，澳洲受訪女性持相同意見比率則是26%。





大部份受訪澳洲人及台灣人都認為，北京與美國努力維持和平，是符合所有人的利益。





他說：「反北京遊說團體越是敲響戰鼓，澳洲人就越對北京感到恐懼。」





貝姆指出：「調查表明，關於北京的言論和圍繞戰爭風險散佈的恐懼，已經對公眾輿論產生了影響。」





他認為，調查結果反映要重新調整澳中關係以及態度。



The Chinese People's Liberation Army launches a missile during long-range, live-fire drills targeting maritime areas east of Taiwan on 4 August, 2022. Source: AAP, AP / Wang Yi 之前，聯邦工黨政府表示，由於會出現「錯誤判斷」，促請北京停止其軍事活動，並重申其一個中國政策的承諾。





貝姆讚揚外長黃英賢對兩國關係的處理。





中國駐澳大使肖千，日前在坎培拉全國新聞俱樂部的講話中，表示台灣「沒有妥協」，中國 14 億人民將決定台灣的未來。



