【警號！】新州錄得首宗本地感染猴痘個案

一名新州居民在新州感染了猴痘。





迄今為止，大多數病例都是在海外感染，但新的本地傳播已引起州衛生當局的警告。





新州衛生廳健康保護執行主任布魯姆（Richard Broome）表示，無論民眾是否是從海外回國，都需要對症狀保持警惕。





Advertisement

布魯姆說：「有這些症狀的人要避免與他人密切接觸，包括性行為，這一點很重要，因為避孕套不能有效防止猴痘的傳播。」





男同性戀、雙性戀和其他男男性行為者最容易感染病毒。





症狀包括皮疹、損傷或潰瘍，尤其是生殖器周圍，以及發燒、疼痛和淋巴結腫大。





人與人之間的傳播發生在與感染者非常密切的接觸中，包括親密活動時的皮膚接觸。





症狀通常在感染後 7 至 14 天開始出現。





新州共錄得 42 宗確診猴痘病例，包括最近的本地感染，以及另外兩宗在澳洲其他地方感染的病例。





隨著維州病例的增加，於周六，維州衛生廳警告高危人群限制他們的性伴侶人數，並接種最新的天花疫苗來保護自己。







一種疫苗最近才開始向高風險人群推出，下個月將再推出另一輪。





本月較早時，聯邦政府獲得了 4萬5千劑第三代 Jynneos 天花疫苗，首批2萬2千 劑已分發到全國各地。





其餘疫苗將於今年稍後時間至 2023 年初抵達澳洲。





澳洲首宗猴痘病例於今年五月錄得。





世界衛生組織於上個月宣佈猴痘為國際關注的突發公共衛生事件。





衛生組織報告稱，全球已有超過 35,000 宗病例和 12 宗相關死亡個案。





該病在中非和西非流行，在歐洲部分地區也已發現。





猴痘病毒通常通過與動物接觸或食用野味傳播。

