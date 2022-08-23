聯邦政府民意調查續領先 政府重申提高移民數字解決技能危機

今天（23／8）在九號集團的報章上發表、由Resolve Strategic對 2,000 多名選民進行的民意調查顯示，工黨所獲得的首選支持度高達百分之 42。而在贏得5 月的大選前，工黨所獲得的首選支持度只有百分之33。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese） 以 百分之55 的支持率，遙遙領先只有百分之17 支持率的反對黨領袖達頓（Peter Dutton），成為較佳總理人選。





政府服務部長索頓對九號台表示，他認為民意調查反映選民覺得他及其政黨其他同僚比反對黨更為成熟。





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索頓說：『兩黨聯盟只談論他們自己（的事），但艾巴尼斯及其團隊就只談論澳洲（的事）。而對於澳洲（政府）目前行走的方向我是感到寬慰，而國民亦認為，很高興現時我們的國家是由成年人重新執政。』





另一方面，副總理理馬利士（Richard Marles）亦呼籲提高移民水平，以幫助解決澳洲的技能危機。





馬利士表示，雖然增加技術移民並不是幫助解決勞動力不足的唯一解決方法，但卻有著關鍵作用。





馬利士今天（23／8）對七號網絡表示：『很重要的是讓我們的移民水平回復至疫情之前的水平，這顯然是解決問題的其中一個方法。』





『但我們必須從過去幾年關閉邊境中汲取教訓， 就是我們沒有對本地員工進行足夠的培訓。』





早前，一項由電氣業工會委託進行的調查顯示， 有一半的電工學徒並未完成他們現有的培訓。工會亦質疑澳洲如何能應對能源危機和減少碳排放等問題。





聯邦能源部長鮑文（Chris Bowen）今天將與該行業的領袖和工會會面。





根據該項調查，只有 52% 的電氣學徒





已完成培訓，但卻有超過 37% 的受訪者表示在完成培訓後會考慮退出該行業。因為有三分之一的學徒認為他們的工資並不能提供足夠金錢維生。





電氣業工會署理全國秘書賴特（Michael Wright ）表示，整個系統面臨崩潰。





他說：『由於學徒們正考慮成群結隊地辭職，因此需要採取緊急行動，阻止可能會影響幾代人和迫在眉睫的技能危機。』





他又表示：『澳洲的學徒支持網絡制度的失敗亦令到使危機變得更壞。』





總理艾巴尼斯已將電工列為未來 5 年需求量最大的 10個工種之一。





馬利士表示，下星期舉行的就業及技能峰會對於解決勞動力短缺問題至關重要。





他表示：『我們真的需要從各個角度，包括從整個政府及整個國家的觀點來看待這個問題， 我們是可以解決這個問題，而這就是這個峰會為何如斯重要。』





參議院一個委員會將於今天開會，聽取有關政府提議的法律意見，以建立一個名為「澳洲就業及技能」的新機構。





委員會將聽取工會、商業團體、TAFE 和就業部門的意見。



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