【澳洲技術移民】德勤經濟報告：不必要複雜程序 難吸引所需人才

德勤經濟研究機構 Deloitte Access Economics 今日（8月21日）發表的新報告顯示，現階段抵達的技術移民，人數只及疫情前的一小部份，澳洲需要改革技術移民計劃，顯示對技術移民是「開放的」。





新報告指出，澳洲的勞動力市場，在新冠疫情期間取得了顯著成功，7 月份失業率降至3.4%，是接近 50 年最低。勞動力參與率，目前也徘徊在 66.4% 的歷史高位。





報告首席作者倫本斯（David Rumbens）表示，政府的開支提振了勞動力市場，但警告說現在很大程度上，取決於私營企業來維持。





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倫本斯說，疫情期間邊境關閉，加上勞動人口短缺，意味著現在職位空缺比失業人數多 。





他說：「自新冠病毒爆發以來，淨海外移民首次呈正增長。」





倫本斯指出：「在 2021 年至 12 月份的第四季度，淨抵達的移民有超過 29,000 人，儘管這只是過去 18 個月，因海外移民而淨損失的 113,000 人當中的 26% 左右。」



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德勤合夥人韋伯（Fiona Webb）指出，由於目前接收的技術移民，只佔疫情前接收水平的一小部份，澳洲最好減少繁瑣的移民程序，來證明是「開放」接收移民的。





新報告發現，這是在經濟轉向更熟練和知識型勞動力的背景下，從現在到 2032 年 6 月，技術專業的職位預計將增長約 2.1%，即 39,300 名工人。





韋伯女士說：「除了確保我們為澳洲未來發展必要技能的政策外，還需要重點改革我們不必要的複雜技術移民系統，以確保我們也能吸引具備所需技能的工人。」



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她指出： 「當務之急是向世界明確表明澳洲開放接收移民。疫情時期的邊境政策，對有意來澳洲的技術移民，造成難以消除的不確定性。 」





韋伯表示，移民想知道他們將能夠順利出入澳澳洲，並且對留在澳洲的長期選擇有更大的確定性，即獲得永久居留權的途徑。」





該報告也呼籲澳洲擴大人道主義移民計劃，形容帶來的長期利益，對經濟和社會都有「深遠」好處。



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