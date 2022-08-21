【澳洲技術移民】德勤經濟報告：不必要複雜程序 難吸引所需人才

經濟研究機構的新報告建議，澳洲改革接收技術移民計劃，以確保能夠吸引所需技術人才，維持強勁勞動力市場。

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Report lead author David Rumbens says government spending had buoyed the labour market during the pandemic but warned it was now largely up to the private sector to keep it going. Source: AAP / JAMES ROSS

德勤經濟研究機構 Deloitte Access Economics 今日（8月21日）發表的新報告顯示，現階段抵達的技術移民，人數只及疫情前的一小部份，澳洲需要改革技術移民計劃，顯示對技術移民是「開放的」。

新報告指出，澳洲的勞動力市場，在新冠疫情期間取得了顯著成功，7 月份失業率降至3.4%，是接近 50 年最低。勞動力參與率，目前也徘徊在 66.4% 的歷史高位。

報告首席作者倫本斯（David Rumbens）表示，政府的開支提振了勞動力市場，但警告說現在很大程度上，取決於私營企業來維持。

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倫本斯說，疫情期間邊境關閉，加上勞動人口短缺，意味著現在職位空缺比失業人數多 。

他說：「自新冠病毒爆發以來，淨海外移民首次呈正增長。」

倫本斯指出：「在 2021 年至 12 月份的第四季度，淨抵達的移民有超過 29,000 人，儘管這只是過去 18 個月，因海外移民而淨損失的 113,000 人當中的 26% 左右。」
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德勤合夥人韋伯（Fiona Webb）指出，由於目前接收的技術移民，只佔疫情前接收水平的一小部份，澳洲最好減少繁瑣的移民程序，來證明是「開放」接收移民的。

新報告發現，這是在經濟轉向更熟練和知識型勞動力的背景下，從現在到 2032 年 6 月，技術專業的職位預計將增長約 2.1%，即 39,300 名工人。

韋伯女士說：「除了確保我們為澳洲未來發展必要技能的政策外，還需要重點改革我們不必要的複雜技術移民系統，以確保我們也能吸引具備所需技能的工人。」
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她指出： 「當務之急是向世界明確表明澳洲開放接收移民。疫情時期的邊境政策，對有意來澳洲的技術移民，造成難以消除的不確定性。 」

韋伯表示，移民想知道他們將能夠順利出入澳澳洲，並且對留在澳洲的長期選擇有更大的確定性，即獲得永久居留權的途徑。」

該報告也呼籲澳洲擴大人道主義移民計劃，形容帶來的長期利益，對經濟和社會都有「深遠」好處。
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Published 21 August 2022 at 3:18pm
By Wyee Yeung
Source: AAP