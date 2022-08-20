英國鐵工人大罷工 癱瘓全國鐵路運輸系統

鐵路工人正面對全球生活成本上升的壓力，他們發起罷工行動向資方尋求更好的薪酬及工作保障。





鐵路工人早於 6 月已經開始了大規模罷工行動，導致全國火車旅運服務停止運作。





英國鐵路、海運及運輸工會負責人米克.連殊（Mike Lynch）向政府發出警告，表示罷工行動會繼續下去直至政府推出合理的加薪建議爲止。





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米克.連殊表示： 「我們將繼續罷工下去，我們的成員致力於解決目前的勞資糾紛。我們將繼續前進，直到我們取得一個成員們都支持的協議，一旦我們爭取到一個合理可接受的方案後，我們便會進行表決。所以我們致力要爭取到我們所需的，我們別無選擇，因為我們受到來自鐵路公司及政府的打擊。」





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







