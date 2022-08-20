烏軍無人駕駛機再重創俄軍後勤補給基地

有一位塞瓦斯托波爾居民格里哥娃表示襲擊期間，聲響十分巨大。





格里哥娃表示：「 當我們早上醒來時還在床上，我們聽到了一些類似孩子們在公園裡放鞭炮的聲音——砰、砰、砰。之後，我們聽到一聲巨響，聽來好像是大鞭炮的爆炸聲響，而非砲彈爆炸聲，之後便一遍沉靜。」





最近烏克蘭軍方不斷出動無人機襲擊俄軍據點，顯示烏克蘭軍方愈來愈有能力打擊遠離前線的俄軍據點。上星期，無人機對俄軍佔領的克里米亞一個空軍基地發動了龐大的無人機襲擊行動，做成巨大破壞。





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烏克蘭希望可以籍此破壞莫斯科支援前方入侵部隊的補給能力。





另一方面，聯合國秘書長古特雷斯呼籲國際通力合作，確保俄羅斯的糧食、化肥以及烏克蘭的穀物能夠順利運送到全球各地市場。





古特雷斯（Antonio Guterres）在土耳其首都伊斯坦堡發出以上的呼籲，而土耳其正努力協調促成相關的運輸工作。儘管目前俄烏爆發戰爭，但俄國仍然允許恢復船隻通過黑海運送穀物出口。





古特雷斯表示：「就在昨天，我在敖德薩港親眼目睹了小麥運上一艘船，並填滿了整艘船的情景，我很感動。對世界很多人而言，這是實現希望的象徵。」





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。







