【技術人員短缺】工會僱主組織達共識 增收4萬移民一年

今次勞資雙方達成的共識，同意增收移民40,000移民一年，以及政府提高學徒補貼，可以為政府的就業及技能峰會制定政策改革鋪路。





聯邦艾巴尼斯（Anthony Albanese）政府9月舉行的就業及技能峰會，提出的部分政策改革，將獲得廣泛支持。澳洲工商總會ACCI（Australian Chamber of Commerce and Industry）行政總監麥凱勒（Andrew McKellar）今日在全國記者俱樂部演說時，拒絕工會更多的要求。





全國總工會ACTU（Australian Council of Trade Unions）發表新討論文件，呼籲為工業及教育延續學院TAFE 提供至少 70% 的公共資金，並為聘用學徒提供 50% 的聯邦資助工資補貼，其中25%將作為留用獎金給有關學徒。





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如果同意這些條件和其他條件，包括優先考慮永久移民和實施改革鼓勵工資增長，工會會支持將移民人數從 16 萬人增加到 20 萬人。





全國總工會主席奧尼爾（Michele O'Neil） 說：「我們支持優先考慮永久移民的簽證制度，並支持擴大永久移民人數，但這一決定必須有全面改革配合，以消除10年來低工資增長、剝削和前政府的忽視。」





澳洲工商總會行政總監麥凱勒中午在全國記者俱樂部的演講表示，在改善工作場所薪酬協議、技能投資、或高要求的技術移民計劃的談判，不需要「權衡取捨」，因為這些「明確符合國家利益」。





麥凱勒呼籲在學徒期的前 12 個月和為期一年的實習期的前六個月，提供至少 30% 的工資補貼。 他歡迎「政府認識到要求更高而且可持續的移民計劃，帶來的重大經濟價值」，並補充說，「至少在未來兩年」將需要將永久技術移民的人數增加到 200,000 人，以解決短缺問題。





麥凱勒表示，在僱主方面，解決工人短缺問題可以在三方面著手：更好的培訓、提高勞動力參與率，以及增收移民。



