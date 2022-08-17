【超市疑現無差別襲擊】 被40cm長刀刺中員工：完全唔識施襲者

警方稱，周二下午 1 點左右，一名 44 歲的女子在 Ellenbrook 購物中心的一間 Woolworths 超市內的寵物食品貨架上貨期間，被一名她完全不認識的女子刺傷而要送院治療。





刑事偵探組沙展麥肯齊 (Tania MacKenzie) 表示相信受害人不認識施襲者，此前雙方亦並無任何互動。





「當事人在做他們的日常工作，在購物中心的超市上貨。」



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「暫時沒有任何理論或跡象表明發生此宗案件的動機，（這是）我在當差以來，從未聽說過的事情。」 刑事偵探組沙展麥肯齊

據九號台的記者報導，工作人員事後被緊急送往皇家珀斯醫院（Royal Perth Hospital）接受治醫。





警方亦引述受害者的證供指，初以為她以為自己被購物車擊中，事後才發現背部被刺傷。據報，當她被送往皇家珀斯醫院的創傷科接受治療時，兇器仍然留在她的身體裡。警方事後證實涉事的兇器是在周二早上購買、至少有 40 厘米長。





警方在案發後大約兩個小時，透過舉報在 Bullsbrook 的一所民居中逮捕了一名 30 多歲的婦，女，她昨日曾接受醫學評估。





法醫已到涉案的超市進行搜證，但同一購物中心事後照常營業，警方正在要求任何目擊者提供進一步信息。





Woolworths的發言人表示，公司正對相信是案件的受害人提供支援，並會為受此事影響的工作人員提供心理諮詢。











