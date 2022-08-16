【百物騰貴】澳洲郵政送遞包裹海外信件加價

澳洲郵政表示，在下個月（9月）5日 ，本土及海外送遞郵費將調高，以確保向全澳民眾提供可持續的郵政服務」。
本地及海外包裹、寄往海外的信件、預付郵包袋產品及匯票，收費會增加。
寄往香港普通信件，郵費由目前2.5元，下個月會增至2.9元。
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澳洲郵政發言人表示：「會定期審查產品和服務，報考客戶不斷變化的需求，以及持續增加的送遞成本。」
從9月5日起，澳洲本地包裹郵費，會加價4.5%，寄往海外包裹郵費會上升4.8%。
即500克或以下的包裹，經澳洲郵政郵費會多至少4毫，由目前9.3元加到9.7元；而500克至1公斤，郵費從12.70元上升至13.25元。
1公斤至3公斤包裹，郵費從目前15.95元增至16.65元；3公斤至5公斤的，就從目前的19.2元加到20.05元。
寄到海外的包裹，1公斤或以下重量，中號包裝袋，包括香港的亞洲區郵費會增加到34.5元，其他地區最高達到53.50元。
大、中、小的預付快遞郵包袋，加價至少4毫。
標準匯票金額至5000元，費用從11元增加到13元。
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