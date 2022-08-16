【失車新數據】昆州數量冠全澳 北領地比率最高

根據一項新的研究，昆州在 2021 年的被偷汽車的數量，全澳最多，舉報的偷車案超過 15,800 宗，平均每日有40多部車被偷去。
其次是維州，去年有15,353 宗偷車案，新州接獲的舉報共 10,473 輛汽車被盜。
以下為全澳各州及領地2021年舉報失車數字（部）：
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- 昆州： 15,805
- 維州： 15,353
- 新州： 10,473
- 西澳： 6,215
- 南澳： 3,454
- 北領地： 1,639
- 首都領地： 1,423
- 塔州： 1,065
研究來自保險公司 Budget Direct 分析的數據，顯示雖然昆州被偷汽車的總數，全澳最高，但北領地和首都領地每 1000 輛登記汽車的盜竊比率，就較高。
在北領地，每 1000 輛登記的平均有 10.1 輛汽車舉報被偷，比率是全澳最高，首都領地和昆州的比率，分別是 4.5 和 3.7。
新州錄得的汽車被偷比率全澳最低，為 1.8，這主要是因為新州註冊車輛數量，比其他州及領地都多。
塔州在 2021 年的被盜車輛數量最少，向當局舉報被偷汽車 1065 輛，每 1000 輛登記汽車，有 2.1 輛被盜。Budget Direct 表示，州和領地的數據，是基於地方政府及澳洲統計局的犯罪和車輛登記數據。
至於新州、昆州和南澳盜竊案數量最多的地區，數據顯示，布里斯本是全澳汽車被偷機率最高的城市，去年共有 3623 輛失車，即每 1000 輛登記有 4.1 輛汽車被偷。
汽車被偷機率第二高地區也在昆州：黃金海岸、Townsville、凱恩斯和Toowoomba，跟著的是南澳首府阿德雷德，以及新州北部紐卡素，之後是昆州的陽光海岸。
有限的數據顯示，位於維州和新州邊境的Albury，去年是全澳失車最少的地區，錄得 134 宗偷車案。 該保險公司沒有提供維州、西澳、塔州、首都領地或北領地的具體城市的統計數據。
至於汽車沒有被偷，但車內物品被偷去的案件， 在布里斯本，被偷車內物品最多，有7485 件，其次是黃金海岸，有 4172 件。
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為了防止車輛被盜，或阻止車內物品被盜竊，要確保車輛在所有車窗升到最頂端情況下上鎖之外，另外也要將車匙放在安全的地方，或安裝跟踪設備以幫助尋回車輛。
同時貴重物品勿放於車內，或從車窗外一眼就看見車內貴重物品（如手提電話、 皮包等），如有物品盡可能放置於車尾行李箱，且應於到達目的地前就將物 品放置好，勿到達地點再將物品搬至車尾箱被人撞見。
大多數新車都內置了防盜技術，例如：方向盤鎖，防盜器和警報系統。
若有使用租賃車輛，最好自己攜帶其他防盜鎖具，以防先前租賃使用人複製車匙再伺機下手行竊。
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