雪梨勞工區躋身最高入息 坎京周薪中位數冠全澳

最新統計數據顯示，雪梨部份原本是勞工階層的地區，也躋身最高收入地區。分析指這些地區的便利設施、位置及興建新房屋，吸引薪酬優厚的打工階層入住。而全澳周薪最高的首府城市，是首都坎培拉，排第二是達爾文，雪梨排第三。

雪梨勞工階層區Erskineville-Alexandria，個人入息大幅增加。

雪梨勞工階層區Erskineville-Alexandria，個人入息大幅增加。 Source: Getty

最新統計數據顯示，雪梨港沿岸地區繼續是雪梨最高收入地區。不過近市中心的Erskineville-Alexandria區，就出乎意料之外，名列雪梨第三最高收入地區。

去年2021年人口普查統計最新發表的數據顯示，雪梨個人入息中位數是881元一星期，Erskineville-Alexandria區個人入息中位數是1669元一星期。

有人口及經濟分析指出，過去10至15年，年輕專業人士從內城區紅坊區Redfern，擴展到Erskineville，這個距離市中心只有6公里的內西南區。

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其他內城區的個人入息也大幅增加，10年前，距離市中心只有3公里的Waterloo區，周薪中位數是533元，低於全雪梨周薪中位數619元，但在2021年，Waterloo區的周薪中位數增加超過1倍，到1172元，高雪梨個入息中位數大約3份1。

周薪中位數急升的近市中心地區包括（以下為周薪中位數）：
  • Botany（東南區，距市中心11公里），2011年：697元，2021年：1153元
  • Erskineville-Alexandria（東南區，距市中心大約6公里），2011年：1182元，2021年：1669元
  • Macquarie Park – Marsfield (西北區，距市中心大約16公里) ，2011年：558元，2021年：900元
  • Rosebery – Beaconsfield （內南區，距市中心大約5公里），2011年：783元，2021年：1275元
  • St Leonards - Naremburn（下北岸區，距市中心大約6公里），2011年：1193元，2021年：1607元
  • Waterloo（內城區，距市中心3公里），2011年：533元，2021年：1172元
  • Wentworthville - Westmead（西區，距市中心27公里），2011年：539元，2021年：926元
  • 大雪梨區Greater Sydney（從北區Hornsby到南區Sutherland Shire），2011年：619元，2021年：881元

至於個人收入升幅最小是西南區。在2011年，距市中心37公里的Prestons，2011年周薪中位數是657元，較大雪梨區的周薪中位數高約5%，而在2021年，Prestons區周薪中位數增加到757元，但少於大雪梨區的881元。

周薪中位數升幅最低的近市中心地區包括（以下為周薪中位數）：
  • Bossley Park - Abbotsbury（西區，距市中心大約36公里），2011年：477元，2021年：559元
  • Edensor Park（西區，距市中心38公里），2011年：660元，2021年：538元
  • Greenfield Park - Prairiewood（西區，距市中心大約36公里），2011年：392元，2021年：475元
  • Hoxton Park - Carnes Hill - Horningsea Park（西南區，距市中心大約38公里），2011年：637元，2021年：762元
  • West Hoxton - Middleton Grange（西南區，距市中心大約40公里），2011年是：676元，2021年：808元
  • 大雪梨區Greater Sydney（從北區Hornsby到南區Sutherland Shire），2011年：619元，2021年：881元
另外最新的人口普查數據分析，雪梨地區繼續貧富懸殊，幾個地區的個人入息超高，周薪中位數高於1500元，都集中於雪梨港附近。

但雪梨貧困地區也集中，最低個人入息地區在西區Fairfield與Cabramatta附近，全部周薪中位數低於500元。
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另外，統計局最近發放的分析報告顯示，雪梨最高收入的1%人士，實際入息高於全澳其他首府城市，在2018年至2019年，佔全雪梨收入的11.7%。第二最高是柏斯，1%最高入息人士，收入佔全柏斯10.1%的收入。全澳最高入息的1%人士，收入佔全澳入息9.5%

在今個月初，稅務局發表的新數據顯示，全澳的周薪中位數是805元。首府城市周薪中位數方面（以下為周薪中位數）：
  • 雪梨 – 881元
  • 墨爾本 – 841元
  • 布里斯本 – 842元
  • 阿德雷德 – 762元
  • 柏斯 – 591元
  • 荷伯特 – 776元
  • 達爾文 – 1120元
  • 坎培拉 – 1204元
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Published 15 August 2022 at 2:58pm
By Wyee Yeung
Source: SBS