【台海局勢】署理總理：澳洲冀不單方改變 尋求穩定與北京關係

署理總理兼國防部長馬利士今日（8月14日）接受天空新聞台Sky News訪問時表示，澳洲在圍繞台灣和中國的對話，保持專業、冷靜及外交方式，而並非驕傲自滿，拍心口就去行動。





他說：「我們希望看到的是恢復正常的和平行為，從澳洲的角度來看，這是不希望看到任何單方面改變台灣海峽現狀的基礎。」





在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）到訪台灣後，北京在台海進行軍事演習，包括發射彈道導彈，令台海局勢緊張。



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雖然北京表示已經完成軍事演習，但馬利士說，國際社會希望台灣海峽恢復平靜。





同時，馬利士指出 ： 「這意味著我們有的一個中國政策，一直是澳洲政策，事實上在很長一段時間內對美國和其他國家也是如此。」





根據澳洲的一個中國政策，台灣確認為中國的一個省，不承認為國家，但就允許非官式接觸，包括國會議員代表團訪問。





馬利士認為 ， 他不相信澳洲在台灣問題上的立場會，阻礙坎培拉與北京之間雙邊關係的修復，但表示他希望看到這種關係處於「更好的位置」。





他表示，澳洲在仍在尋求穩定與中國的關係，當中仍存在挑戰。





馬利士指出 ， 「我們試圖做的是真正改變我們與世界交往的方式的基調，但這也包括我們與中國交往的方式。」





前總理莫理遜 （ Scott Morrison）呼籲對爆發新冠疫情調查後，北京站2020年1月，暫停與坎培拉的外交溝通，並對大麥、牛肉、葡萄酒和其他商品實施制裁。





他說，艾巴尼斯（Anthony Albanese）政府的做法將是「專業的」和「尊重的」，不會損害澳洲的國家利益。 「我們希望以專業和尊重的方式參與進來，但我們絕對會表達我們的國家利益。」





上星期，中國駐澳大使肖千在坎培拉全國記者俱樂部發表講話強調，中國一直耐心等待和平統一、但亦不排除會採取一切必要方法去處理（台灣問題）。





馬利士今日表示，「我們不希望看到任何改變。但我們回到正常、和平的行為模式真的很重要。」





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