艾巴尼斯：技術勞工短缺壓力大 移民並非解決問題「唯一方法」

要點 艾巴尼斯表示，增加技術移民只是解決勞工短缺問題的一部分。

新州財政廳長基恩呼籲聯邦政府加快海外人士工作簽證的速度。

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，增加技術移民，只是解決勞工短缺問題的一部分，因為政府正面臨為海外人士加快審批工作簽證的壓力。





新州財政廳長基恩（Matt Kean）今天在《澳洲人報》發表的一篇評論文章中，促請聯邦政府採取迫切行動，增加外勞供應。





基恩建議聯邦政府暫時增加技術簽證名額的數量，特別是從事護理工作的人１。





Advertisement

他亦希望聯邦政府開設一個針對低技能職業的新簽證類別。



新州財政廳長基恩（Matt Kean）。 Source: AAP 艾巴尼斯週一向傳媒表示，政府正在努力解決簽證積壓的問題，但同時指，移民並不是解決勞工短缺問題的「唯一方法」。





他說他想讓本土澳洲人機會，但強調：「與此同時，我們明白需要解決眼前的技術勞工短缺問題，我們將有建設性地處理這些問題，但我們也需要更好的規劃。」





艾巴尼斯又表示，他承認技術移民對僱主來說相當重要，但政府亦希望可以投資「在我們本身的勞動力身上」。





新州財政廳長基恩基恩，希望聯邦政府加快處理數以萬計仍未審批的技術移民簽證申請，指聯邦政府不需要等待就業峰會舉行，不需要徵求工會的許可，不需要等待 10 月份的聯邦預算才做，而是在今天開始逐一批准申請。





基恩說：「我被告知，有數以萬計的技術工人正在等待被批准來澳洲工作。」





相關文章 政府引入新技術移民計劃 年薪需超過18萬元

艾巴尼斯說，他知道各州和領地政府都擔心技術勞工短缺。





就業和技能峰會定於 9 月 1 日至 2 日舉行，政府表示將號召所有澳洲人，包括工會、僱主、民間團體和政府機構，共同應對經濟挑戰。





反對黨自由黨領袖達頓（Peter Dutton）已表明不會參加峰會，但預計國家黨領袖利特爾波特（David Littleproud）將會出席。





根據財政部的網站顯示，峰會的主題之一是「改善移民環境以支持更高的生產力和工資」，而「確保婦女享有平等機會和同工同酬」亦是今次峰會目標。



