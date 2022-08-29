【移民澳洲】行業組織籲加快批護士簽證 移民律師：註冊要求不利留學生

就業峰會在今個星期舉行。澳洲護理學院（Australian College of Nursing）署理行政總監麥金萊（Yvonne Mckinlay）表示，學院的「首要任務」是關注移民，認為繁文縟節妨礙澳洲在全球競爭獲取護士人才。





衛生部門的模型預測，在目前的移民環境下，到 2025 年全澳將缺乏約 85,000 名護士，到 2030 年將缺乏 123,000 名護士。





今個星期四（9月1日）開始，一連兩日會舉行就業與技能峰會。聯邦政府部長會與商業領袖和工會人員開會，預計會討論澳洲本地行業人手不足，以及增收移民的議題。





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移民律師黃逸卓表示，海外護士的申請審批，一般幾個月就可以。





他向SBS中文說，最近有長者護理科的海外護士申請永居簽證，分數65分就獲得邀請。





黃逸卓指出，技術移民的「入閘」分數是65分。但過去獲得提名，高峰時期是要90分以上，申請才獲邀請。





黃逸卓也提及：「在澳洲即使獲得護理學位，但如果並不是在澳洲完成中學，就需要再考IELTS，才可以註冊成為護士。」





他說：「好多畢業生在澳洲完成大學，結果都不可以立即註冊（成為護士）。」





黃逸卓認為，這影響很大，特別對留學生。





他指出，英國在疫情期間，推出臨時措施，容許更多護士註冊，應對醫護人手不足問題。



澳洲護理學院署理總監麥金萊，上星期與衛生部長畢勒（Mark Butler）開會討論。她表示，學院除支持加快審批海外護士移民到澳洲的申請外，也認為政府應該資助本地護士，接受更多培訓。





麥金萊 1988 年從英國以護士的身份來到澳洲，她回憶起她到達澳洲時的順利、快速的流程，包括支付機票和住宿。





她說：「我是在 11 月被招募的，翌年 3 月我已經可以在病房工作，時間很短。」





麥金萊說希望從英國、菲律賓和印度等國家來澳洲的護士，「抱怨獲得簽證和專業註冊需要很長時間」，許多人要等一年或更長時間。





加拿大是海外培訓護士的熱門目的地，在疫情期間，加拿大為難民護士提供快速的永久居留權，最近宣布了 1.15 億元用於減少繁文縟節並擴大其外國證書認可計劃。 加拿大政府發言人表示，該計劃旨在每年額外招聘 11,000 名在海外接受培訓的醫護人員，其中包括改革考試標準化、改善信息獲取和加快審批。





聯邦工黨艾巴尼斯（Anthony Albanese）政府已額外僱傭了 180 名簽證處理人員來處理技術移民積壓的 60,000 份申請。

