【全澳人手最缺10大行業】聯邦政府：吸納移民本地培訓解決

聯邦政府的職位及技能峰會下星期9月1日至2日舉行，預計峰會主要議題之一，是接受移民及技術工人短缺。





統計局上星期公布最新失業數據，顯示7月份全澳失業率下降至3.4%，是自1974年8月以來最低。





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施工經理



土木工程專業人士



幼兒教師



註冊護士



信息和通信技術ICT業務及系統分析師



軟件及應用程式員



電工



廚師



兒童照顧員



高齡人士和殘障人士照顧員

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總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，人手短缺並非突然發生。他表示下星期舉行的職位峰會，會研究即時紓緩技術工人短缺問題。





艾巴尼斯指出，政府正努力解決簽證積壓問題，但表示移民並不是解決勞動力短缺問題的「唯一部份」。





他說他想給澳洲人機會，但補充說：「與此同時，我們認識到需要解決眼前的技術工人短缺問題，我們將建設性地處理這些問題，但我們也需要更好的規劃。」





艾巴尼斯指出，確認技術移民對僱主是重要，但政府也希望可以向本地的勞動力投資，培訓人才。





技術及培訓部長奧康納（Brendan O'Connor）表示，聯邦政府正與全國各州及領地的有關首長合作，以確定勞動力市場的前進方向。





奧康納也指出：「就技術移民而言，我們知道這對僱主有多重要。但這不是二元選擇。」





奧康納表示，知道內政部長歐妮爾（Clare O'Neill）及移民部長吉爾斯（Andrew Giles）正努力解決簽證申請的積壓，才可以在員工嚴重短缺行業方面，加快審批程序。



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根據目前規定，申請臨時或永久工作簽證，必須列明職業，但顧問公司德勤Deloitte指出，聯邦政府最近一次更新職業分類是在2013年，現在澳洲本地很多增長迅速的職業都不在職業分類。





聯邦銀行Commonwealth Bank的數據顯示，今年到現在持學生簽證抵達澳洲的留學生的人數，只及爆發疫情前2019年6個月抵境留學生的27%。





銀行經濟分析認為吸引移民及留學生到澳洲，對解決目前勞動人手不足是重要。



