【Tinder大騙徒澳洲真人版】華裔男半月損失16萬 騙徒手法全曝光

近年有不少人透過使用交友軟件，冀覓得真愛，但要小心「網戀投資騙案」，澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）的詐騙監察服務（Scamwatch）在去年收到有關浪漫騙案的數字急增，受害人損失總額按年增44%。《SBS中文》訪問到其中一名受害人，他在本年7月透過交友App認識到一名女生，其後被介紹投資虛擬外幣，在2星期內損失16萬澳元，到底他為甚麼會上當呢?

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ACCC的詐騙監察服務Scamwatch在去年收到有關浪漫騙案的數字急增，受害人損失總額按年增44%。 Source: iStockphoto / Artur/Getty Images/iStockphoto

身在墨爾本的澳籍華人吳先生（化名）在本年6月2日透過交友App「Tinder」認識到女生阿雪，當時她自稱是香港人，來澳洲旅行，希望在交友平台上結識朋友

起初阿雪表明自己是女同性戀者，第一次跟吳先生見面，更帶同其女朋友一起出來吃飯，當時阿雪跟她女朋友開著一架名貴跑車法拉利出來應約，令吳先生覺得她們2人是有錢人。

首次見面之後，吳先生已曾向阿雪表示，覺得2人背景相差太遠，不適合當朋友，但阿雪卻解釋跑車是屬於她女朋友，加上她強調覺得吳先生是老實人，做朋友不應計較家底。

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在第一次見面之後約4天，阿雪與吳先生首次單獨見面，其後2人每天以訊息聯絡。

在第2次見面後約4天，吳先生突然收到阿雪的電話，指自己被母親催婚，而她個人覺得吳先生的條件很合適，因此問吳先生願不願意與她交往，吳先生當時覺得對方的條件也很不錯，於是答應。
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阿雪向吳先生提供的自拍照。 Credit: 吳先生提供。

自兩人開始「交往」，阿雪表現熱情，曾主動喊吳先生做「老公」，但從來沒有出來見面，也沒有打電話，只是以文字交流，問她原因，她就表示，因為她女朋友一直在家，所以不方便出來也不方便打電話，吳先生亦沒有懷疑。

其間有一次，吳先生的家人生病要去醫院，吳先生徹夜等在醫院，阿雪就通宵跟他訊息聊天，令吳先生覺得阿雪是在真心關心他。

之後兩人更約了在7月25日一起去香港見阿雪的父母，然後再回澳洲一起生活，但阿雪表示，其父母及家人很愛面子，希望吳先生去香港前可先買禮物給她的家人，禮物一共價值20萬澳幣。

那是阿雪第一次提到錢，那時候吳先生也起疑心，但阿雪反駁指自己如果是騙子，也不會徹夜陪在吳先生的身邊，她之後更打「千字文」，向吳先生解釋自己的身世，指自己一家人從上海移民去香港，一直被親人看不起，因此家裡講求面子，又指雖然是見面禮，但家裡人之後肯定會給吳先生更高價值的回禮，希望吳先生理解，最後吳先生相信了她的話。
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阿雪曾打「千字文」向吳先生解釋自己的身世。 Credit: 吳先生提供。
但吳先生表示自己沒那麼多錢買禮物，阿雪因此向吳先生介紹透過應用程式「MetaTrader5」，經交易商投資海外貨幣賺錢，她指其上司有投資的必賺方法，二人可透過投資賺到買禮物的錢，更可以多賺一點，作為之後他們去香港的旅費。

吳先生在阿雪的遊說下，先投資2萬美金，在首次投資後，吳先生指在30秒就賺到2到3千美金，一天下來就賺到2至3萬美金，中途他亦曾質疑過投資回報的真假，因此曾提取200美金，並成功提取，令他相信投資是真的，最後他在6月30日至7月17日一共投資了16萬澳元。

在7月17日，當時他在手機的程式看到投資帳戶已賺到33萬美金，他打算把錢提出來，但提錢的時候，交易商表示他要被抽稅，要多交6萬美金才可以把錢提出來，他當下就知道都是騙局，所以跟阿雪表示，他沒有錢，但阿雪繼續說服他，表示只要把錢交出去，他們就可以把錢拿出來，完成他們要做的事。

但吳先生跟阿雪表示，他真的沒錢了，阿雪就指，她去想辦法，3天後，阿雪指她只欠5000元，吳先生就把自己僅餘的5000元拿出來，但當他們把錢交去交易商後，交易商卻說要再交約1300美元保證金，當下吳先生就知道被騙，而阿雪亦把他封鎖了，再找不到她。
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吳先生從手機程式可見投資獲利33萬美元。 Credit: 吳先生提供。
吳先生事後曾在投資資訊網站FX110發文講述自己的經歷，發現也有不少人曾選用自己用過的交易商，最後都被騙，但受害人都留言表示，即使報警，警方也不能做甚麼，令吳先生亦相信報警也是沒有幫助。

律師陶建文表示，根據維州《刑事罪行條例》，任何人以任何欺騙手段不誠實地為自己或他人獲取任何經濟利益，即屬可起訴罪行詐騙，可處 5 級監禁（最長 10 年）。

陶建文律師指，犯罪者要在澳洲本土，警方才可以行動，如果警方拘捕到騙徒，可控以詐騙，而根據《懲處條例》，法庭可判處被告向受害人賠償，而刑事法庭都可判決被告賠償，不用另外民事追索，但最後如何判決要視乎不同因素。

至於賠償金額多少亦要視乎審理案件的法院等級，如在地方法院（Magistrates’ Court）審理，地方法院可以處理民事糾紛最高金額是10萬元，而審理詐騙亦多數只會在地方法院審理。

陶律師坦言，如行騙者不再在澳洲境內，也難以追討，但他補充，如受害人如果知道行騙者在那個國家，亦可以向該國家的警方求助。

而律師盧尚斌亦指，如被騙金錢涉及在海外，實在難以追討，他指自己亦曾接觸多宗海外匯款騙案，由於行騙者使用的通訊軟件都是假帳戶，之後亦難以找到他們。他亦指出，如行騙者不再在澳洲境內，警方亦難行動，除非受害者眾多，澳洲警方可能會聯同外國警察展開行動，但他亦強調，建議受害者先報警。
ACCC says romance scammers increasingly move to new apps.
2021 年記錄的大部分受害者是女性，與以往趨勢相反。 Source: Getty / Getty Images
澳洲競爭和消費者委員會（ACCC）發言人回覆《SBS中文》時表示，其詐騙監察服務（Scamwatch）在2021年共收到超過 3,400 份有關浪漫騙局報告，損失 5600 萬元，與 2020 年相比，浪漫騙局的詐騙損失增加 44%。

發言人又指， 2021 年記錄的大部分受害者是女性，與以往趨勢相反。

ACCC指，這種騙局涉及行騙者在交友App上與人會面，然後轉去其他通訊程式聊天，在聊天數周後，行騙者將開始詢問受害者的財務狀況並鼓勵他們參與投資。

翻查ACCC在2021年的新聞發報，ACCC在新聞發布中指，行騙者可能會使用一種稱為「愛情轟炸」的手法，即他們每天多次聯絡受害者，表達對他們的感情，當受害者開亦動情後，就可能參與投資騙局。

而在2020年墮入這種騙局的人幾乎有一半來自35歲以下人士。
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Published 22 August 2022 at 3:29pm, updated an hour ago at 3:41pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS