【全澳人手短缺】技術移民大放寬 恐未達專業要求遭剝削

根據內政部數據，近 13,000 名海外技術人員，在 8 月份收到了申請永久技術移民簽證的邀請，這是爆發疫情以來，人數最高的一輪邀請，針對有大量職位空缺的行業，超過25%的新邀請導致提交申請，大部份涉及衛生專業。





在8 月的一輪移民要求，各專業人士收到邀請所需的分數顯著降低。中學教師4月份需要90分才能獲邀申請簽證，現在只需要65分，幼兒教師和高齡護理護士也一樣，幾個月前都需要85分。全科醫生的門檻從上一輪的90分降低到65分。





技術移民申請人，必須提交一份在澳洲工作的意向書，然後，才能被邀請申請某些簽證。





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要被邀請，他們必須達到一個分數門檻，分數因職業而異，並且會根據年齡（年齡限制為 45 歲，40 歲以上的人的分數更低）、英語水平、教育資格和工作經驗獲得分數。









移民部長吉爾斯（Andrew Giles）表示，政府正在修 「部長級指示」，以解決全澳技能人員短缺問題，但他沒有詳細說明。





吉爾斯說：「上屆政府忽視了移民制度。九年來，包括在前內政部長達頓（Peter Dutton ）的領導下，因未有解決簽證處理方面缺問題，令澳洲接收技術移民收到阻礙。」





政府已投入大量資源處理簽證申請，在 6 月至 9 月中旬期間完成了近 200 萬人的申請，並承諾在上個月的就業峰會之後，將年度永久移民上限從 160,000 人增加到 195,000 人。





內政部發言人表示，自 2019 年以來，每個因素的得分保持不變，「及格分數」（65 分）也相同，在該分數上，海外人員可以申請技術獨立簽證和技術工作區域簽證。





發言人說：「所有通過評分測試的申請，人必須至少有合格的英語水平，而根據職業要求會更高，並且他們的技能得到了相關評估機構的正面評價。」





但前移民局副局長 里茲維（Abul Rizvi） 表示，有幾個職業的邀請門檻，「已經下降到能做到的最低水平，即 65 分」。





里茲維指出，「如果將中學教師的分數，從 90 分降到 65 分，顯然允許技能較低、英語水平較低等的人….基本上，在系統中擁有合適職業意向書（EOI）的申請人，都會收到邀請。」





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上星期發布的 年度技能優先清單（Skilled Priority List） 顯示，過去一年短缺的職業數量從153個增加到286個。僱主在 8 月份發布了 301,000 個職位空缺，比去年同期增長 37%。





註冊護士的需求量最大，而高齡護理行業不斷流失員工，提供高齡服務機構警告說，除非能找到數萬名員工，否則他們要被逼關閉。





澳洲護理和助產士聯合會（Australian Nursing and Midwifery Federation）聯邦秘書長巴特勒（Annie Butler）表示，工會擔心的是，雖然政府令海外人士更容易到達澳洲，但新移民可能無法完全達到專業註冊要求。





巴特勒說：「我們不希望給予海外人士一種錯誤的印象，以為在澳洲這裡註冊更容易，但之後發現他們不能（註冊）遭到剝削，被用作個人護理人員（而不是護士）。」





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新州教師聯合會（NSW Teachers Federation）主席加夫列拉托斯（ Angelo Gavrielatos） 稱其為「失敗的配方」。





他說：「有關個人的失敗，學生的失敗，對於那些每天每節課都應該得到一位合格老師的學生，來說是失敗的。」





政府還開始擴大主要用於農場勞動力的太平洋澳洲勞動力流動計劃（Pacific Australia Labour Mobility Scheme），以填補高齡護理的空缺。





不過工會對有東帝汶工人，在出發到澳洲工作前，被警告到澳洲工作不要加入工會。





工會指出，要計劃有效，必須確保海外工人獲應有的工資及權利。



