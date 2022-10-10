【全澳人手短缺】技術移民大放寬 恐未達專業要求遭剝削

聯邦政府最近在審批技術移民簽證，被形容「大放水」，英語水平較低、經驗較少或資格較低的全科醫生、教師、早期教育工作者和高齡護理護士，更容易在澳洲申請工作，以紓緩人手不足情況，但有組織擔心，這些新移民未能達到專業註冊組織，對海外技術人士的額外要求。

有意見認為，放寬技術移民簽證可能會導致有新移民未能取得專業註冊，而遭剝削。

有意見認為，放寬技術移民簽證可能會導致有新移民未能取得專業註冊，而遭剝削。 Credit: E+

根據內政部數據，近 13,000 名海外技術人員，在 8 月份收到了申請永久技術移民簽證的邀請，這是爆發疫情以來，人數最高的一輪邀請，針對有大量職位空缺的行業，超過25%的新邀請導致提交申請，大部份涉及衛生專業。

在8 月的一輪移民要求，各專業人士收到邀請所需的分數顯著降低。中學教師4月份需要90分才能獲邀申請簽證，現在只需要65分，幼兒教師和高齡護理護士也一樣，幾個月前都需要85分。全科醫生的門檻從上一輪的90分降低到65分。

技術移民申請人，必須提交一份在澳洲工作的意向書，然後，才能被邀請申請某些簽證。

Advertisement
要被邀請，他們必須達到一個分數門檻，分數因職業而異，並且會根據年齡（年齡限制為 45 歲，40 歲以上的人的分數更低）、英語水平、教育資格和工作經驗獲得分數。

更多內容

【移民賣大包】澳洲一口氣發出過萬技術移民邀請 僅65分已可獲邀


移民部長吉爾斯（Andrew Giles）表示，政府正在修
「部長級指示」，以解決全澳技能人員短缺問題，但他沒有詳細說明。

吉爾斯說：「上屆政府忽視了移民制度。九年來，包括在前內政部長達頓（Peter Dutton ）的領導下，因未有解決簽證處理方面缺問題，令澳洲接收技術移民收到阻礙。」

政府已投入大量資源處理簽證申請，在 6 月至 9 月中旬期間完成了近 200 萬人的申請，並承諾在上個月的就業峰會之後，將年度永久移民上限從 160,000 人增加到 195,000 人。

內政部發言人表示，自 2019 年以來，每個因素的得分保持不變，「及格分數」（65 分）也相同，在該分數上，海外人員可以申請技術獨立簽證和技術工作區域簽證。

發言人說：「所有通過評分測試的申請，人必須至少有合格的英語水平，而根據職業要求會更高，並且他們的技能得到了相關評估機構的正面評價。」

但前移民局副局長 里茲維（Abul Rizvi） 表示，有幾個職業的邀請門檻，「已經下降到能做到的最低水平，即 65 分」。

里茲維指出，「如果將中學教師的分數，從 90 分降到 65 分，顯然允許技能較低、英語水平較低等的人….基本上，在系統中擁有合適職業意向書（EOI）的申請人，都會收到邀請。」

更多內容

永居簽證審批時間過長 申請人全國抗議


上星期發布的
年度技能優先清單（Skilled Priority List）
顯示，過去一年短缺的職業數量從153個增加到286個。僱主在 8 月份發布了 301,000 個職位空缺，比去年同期增長 37%。

註冊護士的需求量最大，而高齡護理行業不斷流失員工，提供高齡服務機構警告說，除非能找到數萬名員工，否則他們要被逼關閉。

澳洲護理和助產士聯合會（Australian Nursing and Midwifery Federation）聯邦秘書長巴特勒（Annie Butler）表示，工會擔心的是，雖然政府令海外人士更容易到達澳洲，但新移民可能無法完全達到專業註冊要求。

巴特勒說：「我們不希望給予海外人士一種錯誤的印象，以為在澳洲這裡註冊更容易，但之後發現他們不能（註冊）遭到剝削，被用作個人護理人員（而不是護士）。」

更多內容

香港護士移民澳洲 僅兩個月獲批轉牌


新州教師聯合會（NSW Teachers Federation）主席加夫列拉托斯（ Angelo Gavrielatos） 稱其為「失敗的配方」。

他說：「有關個人的失敗，學生的失敗，對於那些每天每節課都應該得到一位合格老師的學生，來說是失敗的。」

政府還開始擴大主要用於農場勞動力的太平洋澳洲勞動力流動計劃（Pacific Australia Labour Mobility Scheme），以填補高齡護理的空缺。

不過工會對有東帝汶工人，在出發到澳洲工作前，被警告到澳洲工作不要加入工會。

工會指出，要計劃有效，必須確保海外工人獲應有的工資及權利。

更多內容

澳洲首研究表明 含氟水不影響兒童發育

【克里米亞大橋爆炸】普京指責烏克蘭策劃「恐怖主義」

【生活開支上升壓力】與全球比較 澳洲城市高處未算高

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育及娛樂內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 10 October 2022 at 1:32pm
By Wyee Yeung
Source: SBS