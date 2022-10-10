【克里米亞大橋爆炸】普京指責烏克蘭策劃「恐怖主義」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將今次的爆炸事件形容為「恐怖主義行為」。





普京在克里姆林宮電報接受訪問時說：「毫無疑問，這是一項恐怖主義行為，旨在破壞極為重要的民用基礎設施，」





他更直指事件是由烏克蘭特種部隊所策劃、執行和下令進行的。





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俄羅斯聯邦偵察委員會主席巴斯特雷金說，事件中有3人死亡，參與恐襲的亦包括俄羅斯及其他國家公民，已對相關恐怖主義行為刑事立案。



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被炸的克里米亞大橋位於克赤海峽（Kerch Strait），這是俄羅斯連接克里米亞的唯一大橋，是烏克蘭南部莫斯科軍隊的重要補給途徑，亦是俄羅斯黑海艦隊所在的塞瓦斯托波爾港口的主要命脈。





不過，烏克蘭未有對爆炸事件負責。





聯邦偵察委員會主席巴斯特雷金表示，調查人員已經確定了車輛採取的路線，以及策動今次爆炸的人，指包括俄羅斯及其他國家公民，已對相關恐怖主義行為刑事立案。





他說，爆炸的貨車抵達克里米亞大橋之前曾經過保加利亞、格魯吉亞、亞美尼亞、南奧塞梯和俄羅斯的克拉斯諾達爾地區。



這座橋曾是俄羅斯吞併克里米亞半島的象徵，而這座橋被破壞正值發生在俄羅斯最近節節敗退之際，可能會進一步影響克里姆林宮對俄烏戰爭將按計劃進行的保證。





克里米亞半島鐵路服務及部分道路交通在爆炸後第二天恢復。





相片顯示橋樑的一半部分道路被炸毀，另一半仍然存在。



俄羅斯任命的克里米亞州長阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）向記者表示，事件引發了居民尋求報復的情緒。





阿克肖諾夫說克里米亞有足夠一個月使用的燃料和兩個多月的糧食。俄羅斯國防部周六表示，他們在烏克蘭南部的軍隊可以通過現有的陸路和海路為克里米亞提供「充分補給」。



「絕對邪惡」

與此同時，烏克蘭官員說，俄羅斯周日以導彈襲擊烏克蘭東南部城市扎波羅熱市。





當地一棟高層住宅部分倒塌，鄰近建築物的窗戶亦被炸毀，造成至少13人死亡，另有89人受傷。





烏克蘭官員說，60名傷者需要人院，當中包括11名兒童。





烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責俄羅斯的襲擊是「絕對邪惡」的行動，並誓言會將向那些對平民施襲的人繩之以法。



美國將繼續以武裝協助烏克蘭

美國白宮拒絕回應克里米亞大橋的爆炸，但表示美國將繼續武裝協助烏克蘭。





美國白宮國家安全事務發言人柯比對美國廣播公司說，不認為普京會動用核武。



一位軍事發言人週日表示，烏克蘭自 8 月下旬開始對俄羅斯的反擊戰開始以來，已在赫爾松南部地區奪回了 1,170 平方公里的土地。





烏克蘭在東北部的進攻取得了「閃電般」的成功，但在南部據點的行動卻沒有那麼迅速。

