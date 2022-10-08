【俄核武威脅】拜登：正面臨核世界末日

美國白宮周五在總統拜登（Joe Biden）警告指，世界正面臨「核世界末日」風險後表示，美國目前沒有跡象看到俄羅斯準備在不久的將來使用核武。





白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在空軍一號上向記者說：「我們沒有看到任何理由，調整我們自己的戰略核形勢，亦沒有跡象表明俄羅斯正準備立即使用核武。」





當被問及拜登在周四晚，批評俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表的令人震驚的評論，是否反映了得到最新的情報時，加以否認。



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白宮新聞秘書皮埃爾表示，美國沒有新情報顯示俄羅斯總統普京計劃「立即」使用核武。 Source: AAP / Sipa USA 皮埃爾又表示，總統拜登有談及有關普京威脅使用核武器的擔憂。





美國總統拜登日前亦表示， 俄羅斯總統普京威脅在烏克蘭使用核武，是自古巴導彈危機以來最大的核威脅。





拜登這番評論異常直接，直指普京威脅要使用核武，來協助俄羅斯接管烏克蘭大片地區的企圖，所帶來的危險。





另外，烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍至今在烏克蘭東部地區，奪回776平方公里和29個地點，包括盧甘斯克6個地區。

