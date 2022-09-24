【俄烏戰爭】澳洲外長：中國應運用影響力協助結束烏克蘭戰爭

外長黃英賢（Penny Wong）在聯合國大會上發表講話，呼籲中國運用他們對俄羅斯的影響力，早日令烏克蘭戰爭結束。





黃英賢譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為是「非法、不道德」，並表示俄羅斯對烏克蘭的入侵不能被正常化，亦不能被淡化。



俄羅斯對烏克蘭的攻擊是對所有細小國家的攻擊 外長黃英賢

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黃英賢其後更指，「在國際舞台上發揮主導作用的國家」和「對俄羅斯有影響的國家」發揮他們的影響力結束這場戰爭尤其重要。





她更直接點名呼籲中國協助：「在這方面，全世界期待中國，一個大國，這個安理會常任理事國，與俄羅斯建立無限制的伙伴關係。」





黃英賢發表上述言論的前一天，與中國外交部長王毅在會議期間會面，並向對方表示，北京缺乏對俄羅斯的行為予以譴責。





黃批評俄羅斯運用聯合國否決權

黃英賢同樣譴責俄羅斯，但就沒有直接點名，指俄羅斯在聯合國安理會運用否決權，「肆無忌憚地濫用聯合國憲章」。





她說：「在烏克蘭造成的死亡和破壞，提醒我們所有人，如果我們不能保護《聯合國憲章》，我們所失去的將難以估計。」



當大國無視規則時，我們不能被動。 外長黃英賢

黃英賢表示，澳洲亦將推動聯合國安理會為非洲、拉丁美洲和亞洲的其他「中小型」國家製造空間。





該理事會目前由5個擁有否決權的常任理事國，包括中國、俄羅斯、法國、英國和美國，以及10個非常任理事國組成，每5年會在聯合國大會選舉產生，任期兩年。





澳洲亦正在爭取在 2029 年到 2030 年理事會席位。



澳洲附近發生的戰爭將是「災難性」

她說，烏克蘭的衝突，為印太地區爆發潛在衝突的風險和代價作出了警示。



這對我們的人民和我們的繁榮來說，將是災難性的。 外長黃英賢

黃英賢又宣佈，向東南亞國家提供 3.74 億元的發展援助，又指澳洲正在制定一套戰略，以改善澳洲與印太地區國家之間的經濟接觸。





她說，澳洲致力應對氣候變化，並與太平洋島國建立更密切的關係。





她又說，對太平洋地區的外援經費增加了超過50億元，澳洲亦致力於執行太平洋國家所制定的2050年戰略。



她亦談到，她上任六個月後，出席了六個太平洋島國論壇國家。





另外，她亦宣佈，在本財政年度會向聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處增加一倍的援助，達到2,000 萬元





前外長卜卡（Bob Carr）對此表示歡迎。



黃英賢此行亦出席了包括美國、澳洲、印度和日本在內的四方安全聯盟外長會議。





各國部長簽署已在5月宣佈，關於人道主義援助和救災的四方指導方針。

